Astrotarocchi 5 dicembre 2023

Astrotarocchi 05 Dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete attenzione a gli eventi che sovente si ripresentano, dietro questi c’e’ un insegnamento d’apprendere e si ripresentera’ fino a quando non capiremo qual’e’, quindi se questo accade provate a spiegarvelo, e quando troverete la chiave giusta smettera’ di accadere, la giornata e’ tranquilla

Toro gli sforzi compiuti questi mesi passati vengono premiati, li avete fatti con il cuore e la fortuna viene incontro, quindi si possono concludere buone situazioni, possono entrare soldi extra, o comunque si avranno belle soddisfazioni

Gemelli se qualche problema si e’ manifestato in questi giorni, e qualche fastidio vi e’ stato arrecato, state tranquille che tutto si aggiusta, si cambia direzione ad un momento antipatico e si ritorna alla serenita’, la giornata e’ tranquilla

Cancro c’e’ qualcosa che non vi e’ chiaro, potrebbe esserci un accordo su cui vedete qualcosa che non va, o e’ un accordo che ha bisogno che ci sia molta creativita’ per realizzarlo, la confusione c’e’ ma siete talmente determinati a voler capire e procedere in avanti che non vi curerete di nulla e fate bene perche’ ce la farete

Leone il nervosismo e la sopportazione dei giorni scorsi ve lo state per lasciare alle spalle, cambiate direzione alle giornate, in particolare si parla di lavoro e fate delle scelte affinche’ la vostra serenita’ non sia continuamente messa a dura prova, e infatti torna a splendere il sole che vi riporta energia, voglia di fare ed entusiasmo, e’ stata pesante ma l’avete passata

Vergine ritorna per voi la pace perduta e la serenita’, forse avete capito che ostinarsi con chi non vuole capire, non ha molto senso arrivano notizie di amici, o conoscenti che non vi convinceranno troppo, il consiglio e’ di non controbattere e rimanere a guardare che accade, e v’accorgerete che gli o le sono mancate le vostre gratificazioni / attenzioni, nulla comunque che non si possa risolvere con un dialogo chiarificatore, la giornata scorre tranquilla

Bilancia continuano ad arrivare notizie all’improvviso in un circolo che sembra non dover mai terminare, una giostra continua che solo dopo attenta valutazione potrete fermare e risolvere, se in bene o in male solo voi potete sceglierlo

Scorpione arrivano notizie che fanno bene al cuore e sopratutto alla stima in voi stesse, vi gratificheranno moltissimo, arriva un momento di grande gioia e serenita’ e in piu’ s’inizia qualcosa di nuovo e che si trasformera’ in futuro in una bella fonte di reddito e di successo, quindi non mollate

Sagittario entra una novita’ o un’innovazione sul lavoro, che un po’ di agitazione, ma di quella euforica e con un po’ di fantasia riuscite ad avere il vostro bel risultato, le chiavi le avete voi in mano per risolvere eventuali inciampi, e con la competenza che avete nel vostro settore, sicuramente ce la farete, quindi giornata complessa ma piena di soddisfazioni

Capricorno state spostando la vostra attenzione verso l’esterno, rispetto al vostro abituale ambiente di lavoro, e arriveranno anche da fuori le soddisfazioni, avete in mente qualcosa che tenete per voi e che userete insieme all’astuzia per riuscire nel vostro intento, la risposta sara’ molto molto positiva per voi

Acquario qualcuno ha in mente il trasloco o un trasferimento sara’ un po’ sofferto ma si apre un capitolo nuovo della vostra vita, piu’ positivo sicuramente, per chi non trasloca, o cambia la sede di lavoro o cambia qualcosa in un settore importante della vostra vita, comunque sempre in positivo

Pesci fine di una fase pesante inizia proprio a girare il vento e iniziano momenti di gioia e di serenita’, ci sono buone notizie in arrivo o burocratiche o di legge e si comincia a diradare la nebbia si fara’ chiarezza e si risolvono alcune questioni pratiche

