Astrotarocchi 29 settembre 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 29 Settembre 2026

mente il controllo della tua vita e del lavoro. Una questione professionale in sospeso si sblocca a tuo favore: procedi con autorevolezza, mantenendo sempre la calma e la pazienza nei confronti degli altri. ARIETE Riprendi ferma

TORO La Luna nel tuo segno porta stabilità, ricerca di serenità e chiarezza nelle questioni pratiche. Sul lavoro e con contratti e burocrazia sii preciso e concreto; in amore riscopri complicità ed evita pretese o incomprensioni affrettate.

GEMELLI Una giornata estremamente dinamica e vivace. Idee, contatti, telefonate e novità possono sbloccare improvvisamente le tue prospettive lavorative; in amore la comunicazione sincera sarà la chiave per capirsi al volo.

CANCRO Grande lucidità e capacità organizzativa per mettere in ordine scadenze, dettagli e progetti di lavoro. In amore lascia da parte l’eccesso di razionalità: un gesto spontaneo o un incontro dal passato saprà regalarti emozioni forti.

LEONE La determinazione non ti manca, ma sarà la riflessione la tua vera arma vincente. Evita provocazioni o vecchi dissapori del passato: affronta questioni delicate e finanziarie con calma, diplomazia e visione strategica.

VERGINE Stelle brillanti per dare la spinta a nuovi progetti o cambiamenti importanti. La tua spontaneità e lungimiranza ti premiano sia nel lavoro sia in amore: lasciati alle spalle la routine e guarda avanti con entusiasmo.

BILANCIA Tanta concretezza ed efficacia per fare passi avanti decisivi nei tuoi obiettivi. Possibili notizie o conferme sul lavoro; in famiglia e in amore evita polemiche e usa anche la dolcezza delle parole oltre alle azioni.

SCORPIONE Idee brillanti, creatività e confronti stimolanti aprono la strada a nuove soluzioni. Sii presente e spontaneo nei sentimenti: un dialogo vivace e senza filtri farà evolvere positivamente un legame profondo.

SAGITTARIO Serve pazienza, misura e ascolto per superare rallentamenti quotidiani o piccole insicurezze. Evita di caricarti di troppe responsabilità non tue sul lavoro e affronta i sentimenti con chiarimenti dolci e sinceri.

CAPRICORNO Qualcosa che riguarda una persona si dovrebbe sbloccare ma ancora e’ troppa la confusione, niente panico a breve tutta la situazione si schiarisce con un bel successo e un ottimo risultato. La giornata e’ ancora un po’ su e giu’, ma passa

ACQUARIO o Non tutto ti è perfettamente chiaro ma non c’è modo migliore di colmare le tue lacune che apprendere direttamente sul campo: non tirarti indietro, perciò, ma prosegui caparbia, oltretutto puoi contare sull’aiuto del tuo ’angelo custode’.

PESCI Non farti un cruccio rendendoti conto di non godere molto delle grazie di una persona che al contrario a te piace molto: ci sarà tempo e modo di cambiare la sua opinione. Nel pomeriggio dai una mano alla persona del cuore, mentre in serata osa sfidare certe convenzioni.