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Astrotarocchi 29 settembre 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Settembre 2026
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Astrotarocchi

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 29 Settembre 2026
♈ ARIETE Riprendi fermamente il controllo della tua vita e del lavoro. Una questione professionale in sospeso si sblocca a tuo favore: procedi con autorevolezza, mantenendo sempre la calma e la pazienza nei confronti degli altri.
♉ TORO La Luna nel tuo segno porta stabilità, ricerca di serenità e chiarezza nelle questioni pratiche. Sul lavoro e con contratti e burocrazia sii preciso e concreto; in amore riscopri complicità ed evita pretese o incomprensioni affrettate.
♊ GEMELLI Una giornata estremamente dinamica e vivace. Idee, contatti, telefonate e novità possono sbloccare improvvisamente le tue prospettive lavorative; in amore la comunicazione sincera sarà la chiave per capirsi al volo.
♋ CANCRO Grande lucidità e capacità organizzativa per mettere in ordine scadenze, dettagli e progetti di lavoro. In amore lascia da parte l’eccesso di razionalità: un gesto spontaneo o un incontro dal passato saprà regalarti emozioni forti.
♌ LEONE La determinazione non ti manca, ma sarà la riflessione la tua vera arma vincente. Evita provocazioni o vecchi dissapori del passato: affronta questioni delicate e finanziarie con calma, diplomazia e visione strategica.
♍ VERGINE Stelle brillanti per dare la spinta a nuovi progetti o cambiamenti importanti. La tua spontaneità e lungimiranza ti premiano sia nel lavoro sia in amore: lasciati alle spalle la routine e guarda avanti con entusiasmo.
♎ BILANCIA Tanta concretezza ed efficacia per fare passi avanti decisivi nei tuoi obiettivi. Possibili notizie o conferme sul lavoro; in famiglia e in amore evita polemiche e usa anche la dolcezza delle parole oltre alle azioni.
♏ SCORPIONE Idee brillanti, creatività e confronti stimolanti aprono la strada a nuove soluzioni. Sii presente e spontaneo nei sentimenti: un dialogo vivace e senza filtri farà evolvere positivamente un legame profondo.
♐ SAGITTARIO Serve pazienza, misura e ascolto per superare rallentamenti quotidiani o piccole insicurezze. Evita di caricarti di troppe responsabilità non tue sul lavoro e affronta i sentimenti con chiarimenti dolci e sinceri.
♑ CAPRICORNO Qualcosa che riguarda una persona si dovrebbe sbloccare ma ancora e’ troppa la confusione, niente panico a breve tutta la situazione si schiarisce con un bel successo e un ottimo risultato. La giornata e’ ancora un po’ su e giu’, ma passa
♒ ACQUARIO o Non tutto ti è perfettamente chiaro ma non c’è modo migliore di colmare le tue lacune che apprendere direttamente sul campo: non tirarti indietro, perciò, ma prosegui caparbia, oltretutto puoi contare sull’aiuto del tuo ’angelo custode’.
♓ PESCI Non farti un cruccio rendendoti conto di non godere molto delle grazie di una persona che al contrario a te piace molto: ci sarà tempo e modo di cambiare la sua opinione. Nel pomeriggio dai una mano alla persona del cuore, mentre in serata osa sfidare certe convenzioni.

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Settembre 2026
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