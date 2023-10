Astrotarocchi 29 Ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE in questi giorni sara’ facile che ripetutamente incontrerete delle persone amiche, con qualcuno in particolare ci potrebbero essere dei battibecchi, lasciate correre non vale la pena

TORO arriva qualche messaggio molto chiaro, c’e’ un ritorno di qualcuno, potrebbe essere d’amore, ma anche d’amicizia, di conoscenza, e si potra’ verificare entro una settimana 10 giorni massimo, poi dipendera’ da voi il resto

GEMELLI si apre una porta che puo’ cambiare il corso della normale routine, il problema e’ che non avete ancora le idee chiare, quindi prima chiaritele e poi agite eviterete rallentamenti in corsa

CANCRO l’umore va un po’ su e un po’ giu’ avete un po’ di dubbi riguardo qualcosa, ma state serene ritorna anche da voi a splendere il sole e’ solo questione di qualche giorno e torna il sereno

LEONE e’ ora di decidere che strada intraprendere in un po’ tutti i settori vitali e senza ancora pensare, agite e’ ora di cambiare quello che per voi non va, potrebbe andare meglio di quello che pensate

VERGINE Arrivano notizie che riguardano qualunque tipo di affetto, amore amicizia di parenti che vi dimostreranno sul serio quello che provano per voi, la gioia vi ricarichera’ moltissimo

BILANCIA Arrivano notizie in famiglia o dal lavoro che sembrano essere positive, o almeno non cambiano in peggio la giornata ed e’ gia’ una bella notizia, un po’ di nervosismo finalmente passa e vi lascia tranquilli e sereni

SCORPIONE Fine della sopportazione di qualcosa, fine della sofferenza esce allo scoperto qualcosa che speravate uscisse fuori e finalmente tutto e’ chiaro adesso si puo’ ripartire

SAGITTARIO le notizie improvvise che sono in arrivo, sono fortunate parlano di sentimenti ma anche di ritorni, c’e’ un non so che di romantico in arrivo, mi raccomando antenne tese

CAPRICORNO qualcosa di piccolo nel tempo e’ cresciuto, e’ diventato importante e vi procurera’ molta gioia e serenita’ tenetevi pronte

ACQUARIO arrivano ottime notizie e la fortuna cammina con voi, arrivano anche notizie di qualche amico che nel contempo porta altre soluzioni, morale in poco tempo si risolveranno diverse faccende insieme

PESCI State cercando un colpo di fortuna e nel contempo con la mente di una volpe cercate di capire le prossime mosse di un avversario che non e’ temibile, ma ha una cosa che a voi preme molto, e questo vi rende fragili, ma non disattenti. Giornata di riflessione



Buona giornata