Astrotarocchi 29 Novembre 2023 di Cristina Olmi



🌝Ariete per arrivare ad ottenere quello che volete serve un po’ di astuzia, anche se la cosa vi mette ansia, comunque a volte passare per le vie secondarie porta risultato, ed e’ proprio il caso vostro, otterrete cio’ che volete

🌛Toro la vostra situazione e’ stabile e forte, nascono nuovi accordi e si cambia un po’ direzione , ci si unisce con persone competenti che vi aiuteranno a realizzare le vostre mete

🌜Gemelli state tollerando qualcosa, ma arriva la fortuna ad aiutare, avete dei dubbi, ma anche delle chiavi per risolverli, quindi il tempo di sciogliere qualche nodo e tutto sara’ un po’ piu’ chiaro

🌚Cancro le comunicazioni sono ferme ma arrivano comunque notizie di altro tipo ( non quelle che aspettate ) che un po’ di confusione la creano, si risolve tutto, eventuali fastidi, nell’arco della giornata si mettono a posto e la giornata prende una piega positiva

🌕Leone sceglierete probabilmente di tornare da qualcuno a cui tenete, o comunque di rinnovare / rinfrescare un rapporto gia’ esistente e l’amore sembra trionfare in queste giornate autunnali fredde, per voi e’ comunque primavera

🌖Vergine ansia e confusione vanno lasciati alle spalle, non date da mangiare a basse energie, anzi cercate d’impegnarvi in qualcosa di costruttivo, ed e’ possibile, grazie ad un accordo con qualche amico una nuova attivita’, forse un hobby che vi terra’ lontano da pensieri cupi, approfittatene

🌗Bilancia arrivano notizie che portano a trasferire / ricollocare voi da qualche parte, e in ogni caso per voi la notizia e’ positiva, vi permettera’ di fare qualcosa a cui tenete molto, la giornata e’ ottima

🌘Scorpione all’improvviso qualcosa che non sapevate salta fuori e questo vi porta all’apertura di nuove strade e nuovi inizi, per essere una cosa all’improvviso non e’ niente male

🌑Sagittario state aspettando qualcosa da molto tempo e ci saranno scelte difficili da fare, ma si sa per ottenere esattamente quello che si vuole, qualche sacrificio va fatto, li affronterete bene e il risultato sara’ proprio quello che volete voi. Il gioco vale la candela

🌒Capricorno state cercando ogni direzione possibile e anche scavando in profondita’ per cambiare direzione ad alcuni settori vitali, ci vorra’ tempo e astuzia ma riuscirete a cambiare rotta e ad avere le vostre gratificazioni, le idee sono chiare, arriverete al successo delle vostre imprese

🌓Acquario si stanno per fare avanti persone che tornano dal passato, potrebbero essere persone a cui interessate, ma dipendera’ da voi se accettare, se fidarvi o meno, o cosa fare, ci sara’ un po’ di confusione, ma alla fine saprete bene come districare la matassa e con soddisfazione

🌔Pesci arrivano notizie di lavoro, per chi lo cerca si profila una proposta interessante, per chi gia’ lo ha, potrebbero esserci dei buoni passi avanti, potrebbe essere un fine d’anno davvero interessante

Buona giornata



