Astrotarocchi 26 ottobre 2024

Astrotarocchi 26 Ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE C’e’ la possibilita’, per chi vuole, di trasferirsi altrove ( per chi lo aveva in mente ) e per chi non ha questa idea, probabile riesca a fare chiarezza su qualcosa. E’ possibile il ritorno di qualcuno a cui tenete, insomma grande fermento e movimento per chi ha dei progetti in mente, o delle questioni in sospeso

TORO finisce definitivamente un capitolo e arrivano notizie di un improvviso cambiamento di direzione di qualcosa, attenzione a non parlare troppo se cosi fosse, come sempre meglio non dire

GEMELLI Si faranno delle scelte che riguardano famiglia e affetti piu’ cari e riuscirete prossimamente a sbloccare anche questioni irrisolte, anche per voi un bel fermento

CANCRO nella giornata di oggi si risolve una questione di tipo economica e fatto questo potrebbero arrivare inviti da parte di qualcuno e delle rivelazioni importanti per voi

LEONE la giornata scorre liscia con le questioni di quotidiano interesse, arrivano notizie che scioglieranno alcuni dubbi importanti e anche voi tornate a sorridere

VERGINE di fronte a una montagna si potrebbe volarci anche sopra ma questo crea confusione, in realta’ e’ l’unico modo per risolvere la questione che vi sta a cuore, a duro prezzo in termini di stanchezza ma la risolvete

BILANCIA Notizie in arrivo che riguardano la famiglia e gli affetti piu’ cari, sono buone notizie, la cosa d’attenzionare e’ che non si ripeta qualche dinamica passata che non andrebbe bene per voi se cosi fosse, tagliatela via

SCORPIONE arrivano ottime notizie sul fronte lavoro per voi, e anche di tipo sentimentale per chi aspetta questo genere di notizie, in breve diverse cose si metteranno a posto

SAGITTARIO all’improvviso oggi potreste essere costretti a cambiare i vostri piani ma questo cambiamento si rivelera’ fortunato, potrebbe portare ad una nuova piacevole conoscenza, non tutti i mali vengono per nuocere

CAPRICORNO arrivano gratificazioni e successi, oltre alla fortuna che bussa alla vostra porta, non perdete occasioni importanti che possono arrivare all’improvviso, possono cambiare le situazioni in meglio

ACQUARIO un cambiamento di direzione o un approfondimento di una questione per voi sara’ un bel colpo di fortuna e vi portera’ diretti a una soluzione, possibili entrate di soldi extra

PESCI e’ un po’ un salto a gli ostacoli questa giornata ci sono varie cose che vanno sistemate, riuscirete sicuramente a metterle a posto, per alcune cose che non vi sono chiare solo il tempo vi dara’ le giuste risposte, giornata un po’ faticosa ma produttiva



Buona giornata