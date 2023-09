Astrotarocchi 25 Settembre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE potreste ricevere entro qualche giorno una buona proposta da parte di un /a amico /a che andrebbe seriamente presa in considerazione, sara’ molto chiara e senza nessun trucco e inganno, non pensateci troppo, rischiate di perdere il treno

TORO si apre qualcosa, precisamente la porta della chiarezza e della luce, e qualcuno vi aiutera’ in questo, vi riconoscera’ quello che e’ giusto per voi e che qualcosa che fin’ora non avete potuto fare, sara’ proprio il momento giusto per farlo. Ottimo periodo per voi

GEMELLI qualunque cosa vi sia stato d’ostacolo e’ ora alle vostre spalle, si trova una stabilita’ e c’e’ l’inizio di qualcosa che sara’ molto faticoso ma che dara’ grandi soddisfazioni, quindi avanti tutta e senza pensare alla fatica, guardate avanti alla meta da raggiungere, pesera’ di meno

CANCRO qualche accordo preso inizia a starvi stretto e piano piano state cercando strade nuove, prenderete informazioni, attenzione a non confondervi con chiunque rischiereste di fare peggio, cercate di non parlare troppo, ma al massimo ascoltate e poi valutate senza pregiudizi la cosa migliore per voi

LEONE Dubbi e notevoli contrasti possono crearsi nella coppia e a causa del peso delle incomprensioni e il rapporto potrebbe essere a rischio. I single risentiranno particolarmente di un momento di solitudine, per fortuna e’ solo un giorno che non va ‘.

VERGINE: Le coppie storiche si consolideranno ancora di più, ci sono sicuramente legami molto forti . Impegno dei partner per il loro rapporto , amori sereni, fruttosi . Alcune coppie studiano come coronare il proprio sogno d’amore.

BILANCIA: La fortuna va e viene, con momenti di sfiducia totale a cui seguono momenti di speranza e positivi. I progetti che sono stati rinviati potrebbero aver causato disaccordi con il partner. State attenti alle spese ed al gioco, il rischio di fare il passo più lungo della gamba è alto.

SCORPIONE: Oggi per l’amore sembra non essere un buon giorno. Le coppie potrebbero conoscere una breve crisi . Sembrerà che tutti i progetti , l’amore, il lavoro siano ostacolati dalle paure e dai dubbi che si hanno dentro. C’è confusione in molte cose che andrete a fare : e quello che nasce , nasce dalla confusione, meglio aspettare un po’

SAGITTARIO: Novità assolute in amore. Progetti che si concretizzeranno a breve potrebbero arrivare nella coppia, in famiglia, tra coniugi, tra amici. E per i single finalmente appare il sole, non saranno poche le novità, ed alcune potrebbero anche offrirvi possibilità nuove e concrete.

CAPRICORNO: Metterete passione in ogni cosa voi deciderete di fare. Sarete così presi nel mettere tutte le vostre energie in ogni progetto che agirete in modo impulsivo, tanto da rischiare di bruciare le tappe, rallentate la corsa e tenete a bada la passione

ACQUARIO: Vi sentite amati e ricambiate tutto l’amore dimostrato, nella coppia si stabilizza il rapporto e ci sarà collaborazione anche in campo economico , come un’attività, un commercio. Unione vantaggiosa non solo dal punto di vista sentimentale. Buone prospettive economiche per la coppia.

PESCI: In amore si rallenta un pò, ci sono errori di fondo che andrebbero rimediati e valutazioni errate che andrebbero corrette. Dovrete avere pazienza per arrivare ad un punto di svolta nei problemi della coppia e del proprio partner…vi siete un pò trascurati ultimamente come coppia. I single avranno piccole avventure ma niente farfalle allo stomaco



Buona giornata