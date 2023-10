Astrotarocchi 20 ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE se c’e’ stato qualche battibecco potrebbe ripetersi bastera’ non ascoltare e andare oltre, per spezzare una catena fastidiosa che non porta da nessuna parte

TORO ci sono scelte che riguardano gli affetti o qualcosa che vi e’ molto caro che dovrete affrontare, e sceglierete comunque la strada giusta, arriverete dritte alla vittoria sulle difficolta’, quindi non rallentate e andate avanti

GEMELLI per un colpo di fortuna si risolve qualcosa e all’improvviso arrivano le notizie che qualcuno di voi aspetta si prendono anche delle belle soddisfazioni, e si fara’ chiarezza, comunque la giornata e’ tranquilla

CANCRO per qualcuno c’e’ il fermo di qualcosa, sembrerebbe lavoro, ma non c’e’ d’aver paura se cosi fosse troverete subito altro e’ solo una nuvola passeggera che dura pochissimo quindi forza e coraggio

LEONE ci sono per voi comunicazioni che vanno e vengono con qualcuno che vi sta corteggiando, e che finira’ con l’essere molto chiaro, e dira’ quello che vuole. A voi poi la scelta

VERGINE si avranno i riconoscimenti che meritate e soprattutto la vittoria schiacciante sulle difficolta’, un’ottima energia e’ in circolazione per voi, quindi approfittate di questo momento

BILANCIA tanta e’ la confusione e l’indecisione ma la ” turbolenza ” e’ destinata a finire e torna il sole, quindi anche maggiore tranquillita’ e un equilibrio bello saldo e solido, e’ questione di giorni

SCORPIONE arrivano notizie di lavoro importanti dove c’e’ del lavoro da svolgere che ne porta altro a catena, con un ottimo guadagno e una situazione economica che si riassesta

SAGITTARIO per chi ha relazioni extra si apre un buon momento fatto di passione e forse anche qualche avventura fuori le righe, ma che vale la pena fare, per chi e’ single non escludo la conoscenza di una persona che sara’ davvero importante per voi

CAPRICORNO e’ un momento di passaggio qualche nervosismo nell’arco della giornata potra’ esserci ma niente paura passa veloce e gia’ nella tarda mattinata arrivano buone notizie, il morale torna su nell’immediato

ACQUARIO ci sono delle difficolta’ che state superate forse con delle comunicazioni che stanno tardando, la notizia positiva e’ che oggi superate l’ostacolo e le notizie saranno piu’ che soddisfacenti

PESCI si cambia direzione e si naviga verso nuove direzioni accetterete solo persone che vi sono veramente fedeli e vi donano sicurezza e tranquillita’, il resto lo lascerete andare, fate bene le zavorre vanno eliminate e farete una bella pulizia



Buona giornata