Astrotarocchi 19 dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete arriva qualche invito da parte di qualcuno che e’ in fase di ritorno verso di voi, ci sara’ un momento di confusione, ma sembra ben deciso a rientrare nella vostra vita, valuterete voi se vale la pena o meno, la giornata comunque scorre tranquilla

Toro delle nuove iniziative vi passano per la testa, e avranno un bel successo, vi apriranno nuove porte e un po’ a cascata ne godrete per diverso tempo, penso riguardi il lavoro, molto favorita al momento la creativita’ , sfruttatela al meglio

Gemelli si trova la soluzione a qualcosa che ha creato confusione, e fastidi, finalmente anche qui torna il sole, quindi la voglia di fare, di agire e sopra tutto di reagire alle sfide che la vita pone, dopo il buio la luce inizia a prendere il sopravvento. Era ora

Cancro ci sono dei grossi conflitti interiori che debbono essere risolti, fate fatica ad accettarli, ma ancora di piu’ a tenerli a bada, non e’ rimandando che riuscite a risolvere, in ogni caso la giornata si presenta un po’ di alti e bassi che dovrete tenere sotto controllo

Leone si lasciano alle spalle le difficolta’ e si cambia direzione, arriva per voi la fortuna ed esperienze davvero interessanti e positive, c’e’ la possibilita’ anche per voi di ritorni dal passato, valutate bene la possibilita’ di riaprire o meno la porta, la giornata e’ tranquilla

Vergine le esperienze vi hanno cambiato e chi e’ vicino, non sempre comprende che cosa sia accaduto in voi, se e’ qualcuno a cui tenete e’ bene che glielo spiegate, rischiati attriti che possono essere evitati con la buona pace di tutti, la giornata scorre senza troppi ostacoli

Bilancia giornata di alti e bassi che non riuscite a bilanciare bene, succede, importante e’ esserne consapevoli e lavorare in tal senso, non tutti giorni sono uguali, oggi c’e’ bisogno di buona volonta’ che voi avete

Scorpione arrivano notizie, per chi cerca lavoro potrebbe arrivare il contratto, o comunque un lavoro, per chi questo lo ha potrebbe essere in arrivo qualche notizia che incrementa il lavoro gia’ esistente con entrate extra, e comunque belle soddisfazioni in arrivo

Sagittario la chiave per risolvere alcune questioni e’ la chiarezza, nel momento in cui tutto nella vostra mente e’ chiaro partirete come treni senza nessuna difficolta’, lavorateci con questa chiarezza, cercate di capire quello che volete fare e poi partite senza esitazioni arriverete alle vostre mete

Capricorno arriva la fortuna nel settore finanziario , quindi sono possibili entrate extra, per chi gioca ( sempre con moderazione ) anche qualche vincita e dei bei riconoscimenti, il momento e’ ottimo

Acquario e’ un momento in cui a volte vi sentite bloccate, e un po’ avete ragione, ma le montagne si possono o sorvolare o aggirare, stare li a guardarle, non vi aiuta, i rallentamenti esistono, basta sfruttare il momento per attuare un ” piano B ” e risolvere lo stallo, serve proprio a questo il rallentamento, anche a vedere come lo risolvete, quindi mettete in moto il piano B

Pesci all’improvviso c’e’ un cambio di direzione a qualcosa e ci saranno scelte da fare che risulteranno essere idee vincenti, e’ solo questione di tempi, ma quello che dovrete ottenere l’avrete



