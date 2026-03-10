✨✨✨Astrotarocchi ✨✨✨

🐦‍🔥🍒🥇11 marzo 2026 di Cristina Olmi🐦‍🔥🍒🥇

💫Ariete È tempo di agire. Se c’è qualcosa che ti trascini dietro e che non serve più, taglialo con decisione. Una notizia improvvisa ti darà la spinta necessaria per correre verso un nuovo obiettivo.

Parola d’ordine: Tempismo. ✨

💫Toro La tua stabilità è la tua fortuna. In arrivo una piccola entrata o una notizia piacevole che conferma che sei sulla strada giusta. Goditi questo momento di meritata sicurezza.

Parola d’ordine: Solidità. 🌻

💫Gemelli Molto movimento e tante chiacchiere. Sei davanti a un bivio: non ascoltare troppe voci, ma segui la tua curiosità. Una telefonata cambierà i tuoi piani per il weekend.

Parola d’ordine: Scelta.🍂

💫Cancro Un periodo di grande pace interiore. Le tue intuizioni sono fortissime, quasi magiche. È il momento ideale per prenderti cura della tua immagine e dei tuoi sogni più belli.

Parola d’ordine: Incanto.🌻

💫Leone Nessuno può fermarti. Sei in una fase di grande visibilità e successo. Se devi affrontare una sfida, vincerai grazie al tuo coraggio e alla tua solarità.

Parola d’ordine: Trionfo.🍀

💫Vergine Un segreto viene svelato o finalmente trovi la soluzione a un problema burocratico che ti assillava. Hai tutte le carte in regola per aprire quella porta che credevi chiusa.

Parola d’ordine: Rivelazione. 🍀

💫Bilancia Aria di novità! Un cambiamento positivo sta per bussare alla tua porta. Potrebbe essere un nuovo progetto o un rinnovamento in casa. Segui la scia della speranza, le stelle ti proteggono. Parola d’ordine: Rinascita.🌻

💫Scorpione Occhi aperti. Qualcuno potrebbe non essere del tutto sincero o esserci una situazione un po’ ingarbugliata. Usa la tua astuzia per aggirare l’ostacolo senza farti graffiare.

Parola d’ordine: Prudenza. 🍀

💫Sagittario In arrivo un movimento proficuo. Che sia un viaggio o un nuovo affare, le acque sono agitate ma portano grande abbondanza. Lasciati trasportare dalla corrente del successo.

Parola d’ordine: Flusso. 🌊

💫Capricorno Ti senti profondamente legata alle tue radici. È un momento ottimo per investire sulla casa o per passare tempo di qualità con la famiglia. La tua forza è nella tua storia.

Parola d’ordine: Appartenenza. ✨

💫Acquario Un momento di confusione sta per diradarsi. Come un colpo di vento, la tua voglia di indipendenza spazzerà via ogni dubbio. Ritroverai la tua strada con una nuova leggerezza.

Parola d’ordine: Schiarita.🍀

💫Pesci Un sacrificio fatto per un amico o una persona cara verrà ripagato. Anche se senti un po’ di stanchezza, sappi che la tua lealtà è la tua dote più preziosa e ti porterà grande rispetto.

Parola d’ordine: Dedizione.🌞

🔴 Buona giornata 🟡

