Associazione Aironi: “Un pomeriggio entusiasmante all’insegna della partecipazione, dello spettacolo e dello sport”

Associazione Aironi: “E’ stato un pomeriggio entusiasmante all’insegna della partecipazione, dello spettacolo e dello sport. Non potevamo sperare di meglio!”

Questo quanto affermato dai membri dell’Associazione Aironi in merito all’esibizione di pattinaggio artistico che si è tenuta durante la festa di fine anno all’I.C. Ardea 1.

I ragazzi dell’Asd Patty Art e dell’Asd Talents Skating Club hanno indossato i loro costumi di gara e dato prova di grande forza atletica, padronanza tecnica e grazia espressiva, sotto lo sguardo attento del Tecnico Responsabile Federico Tassini. Durante l’esibizione di pattinaggio artistico a rotelle, nello spazio esterno polivalente della scuola Virgilio di via Laurentina, hanno portato in pista diverse perfomance attirando, pian piano, un pubblico sempre più curioso.

Alla presenza del Consigliere Comunale di Ardea Davide Sarrecchia, Delegato allo Sport, e del Consigliere del Comune di Aprilia Salvatore Lax, i giovani atleti hanno portato al centro di questa giornata il pattinaggio artistico, mettendo in risalto quanto questo possa essere importante e quale potere aggregante riesca ad avere tra ragazzi e adulti. Gli esponenti delle due amministrazioni comunali hanno sottolineato come aver dedicato uno spazio a questa disciplina sia già stata una grande vittoria, e hanno quindi auspicato che si sia trattato solo del primo di tanti appuntamenti.

Oltre ai giovanissimi in pista, senza i quali non sarebbe stata realizzata l’esibizione, l’Associazione Aironi Coraggiosi ha rivolto un ringraziamento particolare al Preside dell’Istituto, il dottor Carlo Eufemi, per la disponibilità e per la volontà che ha sempre dimostrato nel mettere in connessione scuola e territorio.

L’obiettivo dell’associazione è proprio questo! In questa ottica l’appuntamento è per settembre, o con prove gratuite e tanti corsi disponibili, per giovani e giovanissimi.

Per tutte le informazioni si può scrivere alla pagina Facebook “Aironi Coraggiosi”, alla mail aironiardea2024@gmail.com o contattare l’Asd Patty Art.