Ascolti Tv, vince ‘The Voice Kids’: sorpresa Crozza sul Nove

(Adnkronos) – 'The Voice Kids', trasmesso ieri da Rai1, ha ottenuto 3.684.000 spettatori e il 22% di share, risultando il programma più visto del prime time e superando 'Ciao Darwin' su Canale 5, visto da 3.396.000 spettatori con il 22.1% di share (e durato oltre mezz'ora in più rispetto al programma di Rai1). Al terzo posto, 'Fratelli di Crozza' sul Nove, con 1.291.000 spettatori e il 6.7% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Quarto Grado' su Rete4 (1.193.000 spettatori, share 7.9%), 'Independence Day' su Italia 1 (852.000 spettatori, share 5%), 'Propaganda Live' su La7 (819.000 spettatori, share 5.8%), l’incontro di Uefa Women’s Nations League tra Spagna e Italia su Rai2 (477.000 spettatori, share 2.6%), '4 Ristoranti' su Tv8 (272.000 spettatori, share 1.6%), 'Speciale O Anche No – La Guerra Fabbrica di Disabilità' su Rai3 (168.000 spettatori, share 0.9%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

