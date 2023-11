Ascolti tv, vince ‘Lea’ ma Fazio stabilisce nuovo record sul Nove

(Adnkronos) – Il ritorno di 'Lea' su Rai1 vince il prime time ma Fabio Fazio stabilisce un nuovo record d'ascolto sul Nove. La prima puntata di 'Lea – I Nostri Figli' su Rai1 ha ottenuto 3.040.000 spettatori e il 15.9% di share. Al secondo posto 'Terra Amara' su Canale 5, con 2.507.000 spettatori e il 15.3% di share. Terzo posto per 'Che Tempo Che Fa' sul Nove, che stabilisce un nuovo record per la rete di Warner Discovery: 2.487.000 spettatori e il 12.1% di share nel programma vero e proprio, 1.450.000 spettatori e il 7.4% nell'anteprima, 1.342.000 spettatori e il 9.7% nella segmento finale chiamato 'Il Tavolo'. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Report' su Rai3 (1.443.000 spettatori, share 7.2%), 'Harry Potter e il prigioniero di Azkaban' su Italia 1 (1.133.000 spettatori, share 6.4%), 'La Caserma' su Rai2 (766.000 spettatori, share 3.8%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (755.000 spettatori, share 5.1%), 'Star Wars – Una nuova speranza' su Tv8 (392.000 spettatori, share 2.2%), 'In Onda' su La7 (388.000 spettatori, share 2.2%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...