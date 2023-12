Ascolti tv, prime time martedì 19 dicembre a Napoli-Frosinone su Canale 5

(Adnkronos) – Canale 5 con la partita di Coppa Italia Napoli – Frosinone ha vinto il prime time con 3.111.000 telespettatori e il 16,05% di share. Secondo gradino del podio per Rai1 con 'Sanremo Giovani 2023', in onda dalle 21,41 all’1,17, che è stato visto da 1.806.000 telespettatori, share 14,4%. Terzo posto per Rai2 con il film 'Io sono Babbo Natale' che è stato visto da 1.484.000 telespettatori pari all'8,1% di share. Fuori dal podio su Italia1 il programma 'Le Iene' ha interessato 1.426.000 telespettatori (share del 10,59%) mentre su La7 'DiMartedì' ha realizzato 1.292.000 telespettatori e l'8,11% di share. Su Retequattro 'È sempre Cartabianca' è stata vista da 786.000 telespettatori registrando uno share del 5,71% mentre su Tv8 'Una corona per Natale' ha ottenuto 717.000 telespettatori e uno share del 3,9%. Chiudono gli ascolti del prime time Rai 3 con 'Avanti Popolo!' visto da 361.000 telespettatori (share del 2,3%) e Nove con il film 'Ladyhawke' seguito da 327.000 telespettatori (share del 2%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

