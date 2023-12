Ascolti tv lunedì 11 dicembre, vince il Grande Fratello

(Adnkronos) – La puntata di ieri del 'Grande Fratello', trasmessa da Canale 5, è stata la trasmissione più seguita del prime time, con 2.905.000 spettatori e il 22.4% di share, battendo nel periodo di sovrapposizione anche l’ultima puntata de 'Il Metodo Fenoglio – L’Estate Fredda', trasmessa da Rai1 e seguita da 3.197.000 spettatori con il 18.1% di share. Al terzo posto, un testa a testa tra tre programmi: 'La Torre di Babele' su La7 (1.058.000 spettatori, share 5.5%), 'Survive The Game' su Italia1 (1.044.000 spettatori, share 5.7%), 'Raiduo' su Rai2 (1.000.000 spettatori, share 5.5%). A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Quarta Repubblica' su Rete4 (634.000 spettatori, share 4.4%), 'FarWest' su Rai3 (628.000 spettatori, share 3.8%), 'GialappaShow Best Of' su Tv8 (512.000 spettatori, share 3.1%), 'Il Contadino Cerca Moglie' sul Nove (534.000 spettatori, share 2.8%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

