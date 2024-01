Ascolti tv, ‘I fantastici 5’ su Canale 5 vince prime time mercoledì 24 gennaio

(Adnkronos) – Canale 5 ha vinto il prime time di ieri sera con 'I fantastici 5' che ha ottenuto 2.706.000 telespettatori e uno share del 16%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film 'Quando Hitler rubò il coniglio rosa' che è stato visto da 2.116.000 telespettatori pari a uno share del 12,4%. Terzo posto per Rai3 con 'Chi l'ha visto?' visto da 1.877.000 telespettatori (share dell'11,6%). Fuori dal podio su Italia1 'Safe' ha interessato 1.541.000 telespettatori raggiungendo uno share dell'8,05% mentre su La7 'Una giornata particolare – La marcia su Roma' ha totalizzato 1.056.000 telespettatori e uno share del 6%. Su Retequattro 'Fuori dal coro' è stato seguito da 921.000 telespettatori (share del 6,69%) mentre su Rai2 'The Swarm' è stato seguito da 424.000 telespettatori (share del 2,3%). Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con 'Robin Hood – Principe dei ladri', seguito da 411.000 telespettatori (share del 2,63%) e Nove con 'Il fidanzato di mia sorella' che è stato seguito da 297.000 telespettatori (share dell'1,67%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

