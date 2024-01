Ascolti tv, ‘I Fantastici 5’ su Canale 5 vince prime time mercoledì 17 gennaio

(Adnkronos) – Canale 5 ha vinto il prime time di ieri sera con la prima puntata della serie interpretata da Raul Bova 'I Fantastici 5' vista da 3.015.000 telespettatori pari a uno share del 17,5%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film 'Mio fratello rincorre i dinosauri' che ha ottenuto 2.310.000 telespettatori, (share del 13,1%). Terzo posto per Rai3 con 'Chi l'ha visto?', seguito da 1.678.000 telespettatori ( share del 10,3%). Fuori dal podio su Italia1 il film 'Mechanic: Resurrection' ha ottenuto 1.524.000 telespettatori pari a uno share dell'8,4% mentre su La 7 'Una giornata particolare' ha totalizzato 956.000 telespettatori e uno share del 5,4%. Su Retequattro, invece, il programma 'Fuori dal coro' è stato seguito da 900.000 telespettatori raggiungendo uno share del 6,5%. Su Rai2 la serie 'The Swarm'-Il quinto giorno' è stata vista da 493.000 telespettatori (share del 2,7%) mentre su Nove il film 'Un principe per Natale' ha interessato 381.000 telespettatori (share del 2,1%). Chiude gli ascolti del prime time Tv8 con il film 'L’ultimo dei mohicani', seguito da 338.000 telespettatori pari a uno share dell'1,9%. Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Cinque minuti' ha registrato il 22,6% di share e 4.769.000 telespettatori mentre 'Affari tuoi' ha totalizzato il 25,5% di share e 5.444.000 telespettatori. Su Canale 5, invece, 'Striscia la Notizia' ha interessato 3.521.000 telespettatori (share del 16,5%). Nella fascia preserale 'L’Eredità' ha raggiunto il 26,1% di share e 4.751.000 telespettatori mentre su Canale 5 'Avanti un Altro!' è stato seguito da 3.699.000 telespettatori pari al 21% di share. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti di Mediaset a pari perimetro, ossia le reti generaliste più TgCom24, ha visto nell'intera giornata la Rai a 2.814.000 telespettatori e al 31,6% di share contro i 2.454.000 telespettatori e il 27,5% di share di Mediaset e, in prima serata, la Rai a 6.526.000 telespettatori e al 31,9% di share contro i 5.836.000 telespettatori e il 28,6% di share di Mediaset. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...