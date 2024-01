Ascolti tv, ‘Doc’ su Rai1 si aggiudica di nuovo il prime time

(Adnkronos) – La terza stagione della fiction 'Doc – Nelle Tue Mani' mette a segno un'altra vittoria: ieri, giovedì 18 gennaio 2024, su Rai1 è stata vista da 4.714.000 spettatori con il 25% di share. Al secondo posto, la prima semifinale di Supercoppa Italiana Napoli-Fiorentina su Italia 1, con 3.367.000 spettatori e il 15.1% di share. Al terzo posto, 'Terra Amara' su Canale 5, con 2.816.000 spettatori e il 14.4% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (1.055.000 spettatori, share 6.7%), 'Bohemian Rhapsody' su Rai2 (983.000 spettatori, share 5%), 'Splendida Cornice' su Rai3 (829.000 spettatori, share 4.4%), 'Piazzapulita' su La7 (778.000 spettatori, share 5%), 'Nove Comedy Club' con Katia Follesa e Angelo Pisani in 'Finché social non ci separi' sul Nove (400.000 spettatori, share 1.9%), 'Quelle Brave Ragazze 2' su Tv8 (378.000 spettatori, share 1.8%, nel primo episodio, e 255.000 spettatori, share 1.7%, nel secondo). In access prime time, si confermano vincenti 'Cinque Minuti' (con 4.151.000 spettatori, share 18.9%) e 'Affari Tuoi' (con 5.157.000 spettatori, share 22.4%) su Rai1. Mentre 'Striscia la Notizia' su Canale 5 ottiene 3.495.000 spettatori e il 15.2% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L’Eredità – La Sfida dei 7' (3.441.000 spettatori, share 23.2%) e 'L’Eredità' (4.752.000 spettatori, share 26.2%9. Mentre su Canale5 'Avanti il Primo!' registra 2.790.000 spettatori (share 19.7%) e 'Avanti un Altro!' ottiene 3.828.000 spettatori (share 21.8%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

