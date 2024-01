Ascolti tv, ‘C’è Posta Per Te’ batte ‘Tali e Quali’

(Adnkronos) – 'C'è posta per te', il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, ha vinto gli ascolti della serata di ieri grazie a 4.655.000 telespettatori e il 30,5% di share. Su Rai1 la seconda puntata di 'Tali e Quali' ha raccolto invece 2.899.000 telespettatori e il 17,2%. Terza classificata La7 con 'In altre parole', vista da 955.000 telespettatori pari al 5,1% di share. Rai2 è appena fuori dal podio con 'F.B.I.', che ha ottenuto 881.000 telespettatori con il 4,6% mentre, a seguire, 'F.B.I. International' ne ha conquistati 751.000 con il 4,1%. Su Italia 1 'Sing 2 – Sempre più forte' ha totalizzato 649.000 telespettatori e il 3,6% e Rai3 con 'Quinta Dimensione – Il futuro' ne ha registrati 443.000 con il 2,6% di share. Su Retequattro 'La signora dello zoo di Varsavia' ha avuto un seguito di 400.000 telespettatori pari al 2,4% di share, mentre '4 Ristoranti' su Tv8 ha interessato 402.000 telespettatori con il 2,3%. Nove chiude la classifica del prime time con 'Queen – Days of Our Lives', visto da 259.000 telespettatori pari all’1,5% di share. Rai1 con 'Affari Tuoi' domina l'access prime time che ha ottenuto 5.153.000 telespettatori pari al 26,8% di share, mentre Canale 5 con 'Striscia la notizia' ne ha raccolti 3.248.000 con il 16,8%. Anche nel preserale la rete ammiraglia Rai è vincente con 'L'Eredità', visto da 4.295.000 telespettatori pari al 25,8%. Su Canale 5 'Avanti un altro! Weekend' ha registrato 3.288.000 telespettatori e il 20,3%. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti di Mediaset a pari perimetro, ossia i canali generalisti più TgCom 24, ha visto, nell'intera giornata, Mediaset al 28,6% con 2.640.000 telespettatori contro i 2.461.000 e il 26,6% della Rai e, in prima serata, ancora Mediaset in testa con il 29,5% e 5.647.000 telespettatori contro i 5.488.000 e il 28,7% della Rai. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...