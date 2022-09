Danacol di Danone in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, lancia la campagna “Ascolta il tuo cuore” che mira a sensibilizzare gli italiani sulla prevenzione dei rischi cardiovascolari, attraverso una campagna di comunicazione articolata e che vede un protagonista di eccezione: Elio.

Dà il via alla campagna il “Mese del Cuore”, dal 16 settembre al 15 ottobre 2022, durante il quale verranno offerti check up gratuiti a Milano e Roma effettuati da un team di medici coordinato dal professor Francesco Landi Direttore UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Docente di Medicina Interna e Geriatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma. Danacol proseguirà poi la sua campagna di prevenzione con misurazioni del colesterolo offerte nelle farmacie aderenti all’iniziativa sul territorio italiano.

“Nelle precedenti edizioni del Mese del Cuore sono state raccolte informazioni essenziali sugli stili di vita degli italiani e sulla loro prevenzione al rischio cardiovascolare grazie all’importante sinergia che i medici e i ricercatori di Gemelli e Università Cattolica – afferma il professor Marco Elefanti, Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS –. Questi dati clinici hanno permesso la pubblicazione di importanti studi scientifici da cui emerge ancora una scarsa propensione della popolazione alla prevenzione e al controllo dei fattori di rischio della propria salute. La pandemia ha influito negativamente sulla tendenza degli italiani a condurre una vita sedentaria e ha amplificato questa disattenzione a adottare stili di vita salutari. Ecco che iniziative come questa hanno un ruolo sociale ancora più significativo nella promozione della salute pubblica”.

“Avere un partner autorevole e di rilievo come il Gemelli ci onora e ci motiva nel seguire il comune obiettivo della lotta al colesterolo in eccesso e in generale ai rischi cardiovascolari”, afferma Fabrizio Gavelli, Presidente e AD Danone Italia e Grecia – “Noi di Danone, con il brand Danacol, comprendiamo quanto sia importante la consapevolezza di effettuare controlli per la propria salute ed è per questo che ci siamo impegnati con una grande campagna anticolesterolo scegliendo non un testimonial di prodotto, ma quello che oggi si definisce un “Ambassador for a cause”: l’unico e l’inimitabile Elio. ‘Ascolta il tuo cuore’ è un invito a controllare il proprio stato di salute anche tramite i check up e speriamo che la simpatia e l’energia di Elio ci aiutino a diffondere il più possibile questo messaggio fondamentale per fare prevenzione”.

Il mese del cuore e le tappe di Milano e Roma

Il Mese del Cuore è un modello di collaborazione pubblico privato tra Policlinico Gemelli e Danacol di Danone, che ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui principali fattori di rischio per la salute cardiovascolare e di contribuire a un cambiamento significativo degli stili di vita: fare attività fisica e perseguire un’alimentazione corretta restano le attività più semplici ma necessarie per limitare il rischio cardiovascolare e tenere sotto controllo i valori del colesterolo.

Durante il “Mese del Cuore”, dal 16 settembre al 15 ottobre 2022, verranno offerti check up gratuiti effettuati da un team di medici coordinato dal professor Francesco Landi, Direttore UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Docente di Medicina Interna e Geriatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma.

Gli screening potranno essere prenotati sul sito www.danacol.it/ascolta-il-tuo-cuore – i medici eseguiranno la misurazione dei 7 fattori di rischio cardiovascolare, ovvero la pressione arteriosa, i valori di glicemia e colesterolo, dell’indice di massa corporea, unitamente alla valutazione dello stile di vita (ad esempio il fumo), delle abitudini alimentari e di alcuni parametri di performance funzionale (come la forza muscolare). Al termine della visita ai partecipanti verrà rilasciata una scheda in cui saranno riportati i risultati delle valutazioni eseguite, corredati da consigli e raccomandazioni per un corretto stile di vita.

Con l’obiettivo di stimolare gli italiani a ritornare a fare controlli per prendersi cura della propria salute cardiovascolare, l’iniziativa Mese del Cuore prevede inoltre la possibilità di fare test di autovalutazione del rischio sulla piattaforma www.danacol.it/ascolta-il-tuo-cuore

Le visite di screening si terranno:

MILANO – Sede Danone in via Farini 41

16 settembre (h. 14 – 19.30) e 17 settembre (h. 9–13)

23 settembre (h. 14 – 19.30) e 24 settembre (h. 9–13)

ROMA – Sede Policlinico Gemelli in via della Pineta Sacchetti, 217

30 settembre (h. 14–19) e 1° ottobre (h. 9–13; 14-18)

7 ottobre (h. 14–19) e 8 ottobre (h. 9–13; 14-18)

ROMA – DURANTE LA LONGEVITY RUN

14 e 15 ottobre

“Le cinque precedenti edizioni del Mese del Cuore – spiega il professor Francesco Landi – ci hanno consentito di raccogliere tanti dati clinici sugli stili di vita della popolazione e sulla prevenzione. Oggi sappiamo che il colesterolo è uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare e non viene controllo dagli italiani, in particolare nel periodo post covid. Questa nuova edizione del Mese del Cuore ci dà dunque l’opportunità di riaffermare l’importanza di un’adeguata prevenzione e di uno stile di vita sano, necessari per raggiungere una longevità di successo. Dai dati raccolti si conferma inoltre come la aderenza a un regime alimentare basato sulla dieta mediterranea rappresenti una valida arma per combattere il colesterolo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...