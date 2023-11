Artis suavitas aps, maratona solidale ‘Natale al Santobono-Un libro per un sorriso’

(Adnkronos) – Torna, per il terzo anno consecutivo, l’iniziativa benefica 'Natale al Santobono', organizzata dall’associazione Artis suavitas aps, presieduta da Antonio Larizza, che per questa edizione si avvale del sostegno di tre eccellenze italiane di prestigio internazionale come Carolina Kostner, la regina del pattinaggio artistico su ghiaccio, Giovanni Allevi, compositore e pianista, Iginio Massari, maestro pasticcere. “Con amorevole entusiasmo – afferma Antonio Larizza – stiamo profondendo il massimo sforzo per realizzare una iniziativa dedicata ai bambini dei due presidi pediatrici Santobono-Pausilipon. Grazie al prezioso affiancamento di tre icone italiane di prestigio internazionale come Carolina Kostner, Giovanni Allevi e Iginio Massari, ma anche di tanti altri artisti e imprenditori, cercheremo di donare momenti di armonia e serenità a tutti i bambini presenti nei vari reparti. Trasferire l’atmosfera del Natale all'interno di una realtà ospedaliera, così complessa come quella del reparto oncologico del Santobono-Pausilipon, come momento di scambio e di dono reciproco di sé all'altro, assume significati nuovi e profondi capaci di generare un senso nuovo della realtà, trasformando i luoghi della degenza in un contesto caratterizzato dal calore della Famiglia”. Dall'8 dicembre al 6 gennaio 2024, presso i due presidi ospedalieri dell’Aorn 'Santobono – Pausilipon' di Napoli, saranno allestite, in collaborazione con la direzione sanitaria, due 'Stanze delle meraviglie', all’interno delle quali i bambini in degenza potranno vivere l’atmosfera del Natale e la relativa dimensione festiva, anche all'interno di una realtà ospedaliera. L’iniziativa, condotta in collaborazione con la Fondazione Santobono pausilipon onlus, prefigura l’allestimento scenografico di uno spazio concesso dalla Direzione Sanitaria con l’obiettivo di ricreare un clima natalizio, infondendo gioia e meraviglia anche in corsia. Un luogo magico, dove i bambini avranno anche la possibilità di ricevere libri e doni da testimonial d’eccezione. “Grazie all’associazione Artis suavitas e ai testimonial che hanno aderito all’iniziativa – afferma Rodolfo Conenna, direttore generale dell'ospedale Santobono-pausilipon di Napoli – portiamo un po’ della magia del Natale in ospedale Si tratta di un gesto dal grande valore simbolico e terapeutico che regala sollievo e sorrisi ai piccoli e alle loro famiglie”. Nell’ambito di 'Natale al Santobono' è già partita la maratona solidale 'Un libro per un sorriso', una raccolta fondi sulla piattaforma di GoFundMe, con il cui ricavato sarà alimentate la libreria specialepermanente, creata tre anni orsono da Artis suavitas aps presso i due presidi pediatrici, uno spazio che resterà in dote anche dopo le festività natalizie, un posto in cui i bambini potranno scegliere il loro libro preferito, pagandolo semplicemente con un sorriso. Chiunque volesse sostenere l’iniziativa a favore dei bambini ricoverati presso i due presidi ospedalieri dell’Aorn Santobono – pausilipon di Napoli, può donare liberamente, cliccando su https://gofund.me/f5f23eff. Insieme a Carolina Kostner, Giovanni Allevi e Iginio Massari, affiancano Artis Suavitas Aps esponenti del mondo dell’arte e della cultura, tra i quali ricordiamo: il direttore artistico Ciro Palumbo (pittore e scultore); Angelo Barile (pittore); Maddalena Barletta (pittrice); Alessandra Carloni (pittrice); Dario Caruso (scultore); Luca Dall’Olio (pittore); Lello Esposito (scultore); Antonella Fusha (pittrice); Jacopo Mandich (scultore); Domenico Sepe (scultore); Michele Stanzione (fotografo) e Gino De Vita (artista). Anche diversi brand di eccellenza dell’imprenditoria italiana e autorevoli partner hanno garantito il loro supporto, tra cui: Mondadori con la rivista per ragazzi Focus Junior; Intimissimi e Calzedonia; Lavazza; Angela Canciello del Gruppo Marican; Noise studio di Daniele Lombardi; caseificio Il casolare; Nuova Erreplast srl; Olio Carli; Ristoservice srl; la cantante Benedetta Caretta; la speaker radiofonica Cinzia Colarusso; l’Event Creator Cira Lombardo; l’imprenditore Giuseppe Parisi con La Nuit abbigliamento bambini e il presidente dell’associazione Ipazia Tony Soviero. —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

