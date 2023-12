Artificial Intelligence Act, ecco la legge Ue sull’IA

(Adnkronos) – Si chiama Artificial Intelligence Act la legge sull'intelligenza artificiale per garantire che in Europa sia sicura e rispetti i diritti fondamentali e la democrazia. per Ursula von der Leyen si tratta di "una base legale chiara, con attenzione alla sicurezza e ai diritti delle persone e delle imprese". Tra gli obiettivi principali, la protezione dei cittadini da possibili abusi e il sostegno alle start up e ai ricercatori europei che operano nei settori in cui l'AI sarà utilizzata. —multimedia/news-to-gowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

