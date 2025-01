Arrivano le prime sospensioni dell’Assegno di Inclusione: se avete commesso questo errore rimarrete senza soldi

Bisogna fare attenzione a non commettere un errore che potrebbe portare alla sospensione dell’Assegno di Inclusione. Quello che c’è da sapere.

Ha da poco compiuto un anno l’Assegno di Inclusione (ADI), la misura di sostegno che dal 1° gennaio dello scorso anno ha sostituito il vecchio Reddito di Cittadinanza, storico cavallo di battaglia del Movimento Cinque Stelle. Il sussidio che ha di fatto “pensionato” il RDC è stato la grande novità del 2024, ma attenzione a non perderlo.

Pensato per dare un supporto concreto a chi versa in situazioni economiche e sociali difficili, l’ADI è una rete di sicurezza fondata anche su regole ben precise, pensate in maniera da garantire che l’aiuto venga usato nel modo giusto e dalle persone che ne hanno un reale bisogno (e non dai “furbetti” di cui tanto a lungo hanno parlato le cronache).

Insomma: l’ADI è parte di un progetto che mira, prima ancora che a supportare sul piano economico, a ridare autonomia alle persone attraverso la reintegrazione nel mondo del lavoro e nella società. Per questo motivo è bene stare attenti a non commettere errori che potrebbero portare alla sospensione del beneficio.

Assegno di Inclusione, gli errori che portano alla sospensione del beneficio

Il primo errore che potrebbe portare alla sospensione dell’Assegno di Inclusione è collegato al mancato rispetto degli obblighi del cosiddetto “Patto di Inclusione”. Parliamo dell’accordo, sottoscritto nel momento dell’accettazione dell’ADI, che richiede un impegno attivo da parte dei membri del nucleo familiare.

Negli obblighi previsti dal Patto di Inclusione rientra ad esempio la frequenza di un corso di formazione, la partecipazione a colloqui di lavoro o ad altre iniziative pensate per propiziare il reinserimento sociale. Senza una valida giustificazione la mancata partecipazione può far subito scattare la sospensione dell’Assegno di Inclusione.

Ma non solo: anche non presentarsi agli appuntamenti con i servizi sociali o con i centri per l’impiego può portare alla sospensione dell’assegno. Il primo colloquio e quelli successivi servono a monitorare la situazione e gli eventuali progressi. Un’assenza ingiustificata è sintomo di disinteresse e dunque mette a rischio l’erogazione del sussidio.

Stesso discorso per le omissioni o le irregolarità nella comunicazione dei dati. La mancata comunicazione di un nuovo lavoro da parte di un membro del nucleo familiare o del superamento dei limiti di stabilità del reddito complessivo può essere interpretata come un tentativo di frode. E anche in questo caso l’ADI può essere sospeso.

Non diversamente vengono considerati eventuali errori o incongruenze nell’attestazione ISEE. Si rischia la sospensione del beneficio, in ultimo, anche a comportarsi in maniera non collaborativa. In che modo? Ad esempio rifiutando immotivatamente offerte di lavoro congrue.