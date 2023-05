Arresti Ostia, Ferrara (M5S): “Gualtieri voleva ritirare deleghe a Municipio e noi eravamo d’accordo. Che aspetta?”

“Riguardo agli arresti per il vasto giro corruttivo sul Litorale aspettiamo di capire cosa è successo, ma credo che ne vedremo delle belle a questo punto. Sembra di rivivere sempre lo stesso giorno come in un film di qualche anno fa: parliamo di fatti che si ripetono continuamente, parliamo dell’ufficio che si occupa delle istruttorie sull’edilizia nel X Municipio e che controlla anche la vigilanza delle spiagge. Due anni fa Gualtieri disse che voleva togliere le deleghe al Municipio per renderle più sicure: nulla di fatto, non si sa se queste deleghe debbano o non debbano tornare. Fra l’altro noi eravamo d’accordo perché quegli uffici erano sottodimensionati e in qualche modo fuori controllo. Io spero che si faccia ulteriore pulizia come negli anni passati, perché questa storia deve finire, perché a rimetterci sono sempre le persone perbene.

Purtroppo ancora non è stato nominato il Prefetto di Roma, quindi non abbiamo problemi solo a Ostia. A ogni modo, chiederemo al Sindaco cosa ha fatto e cosa ha intenzione di fare, perché l’ufficio edilizio andava potenziato e i controlli non andavano allentati: ora non voglio attribuire responsabilità politiche, però una domanda ce la facciamo a questo punto. Bisogna portare immediatamente in Aula la delibera che riporta i poteri a Roma e potenziare questo ufficio. Il territorio di Ostia e del X Municipio non va lasciato solo, abbiamo investito tanto e con la sindaca Raggi eravamo lì tutti i giorni a vedere cosa succedeva: Gualtieri ora deve dirci se i poteri torneranno a Roma. Cercheremo d’incalzarlo e sollecitarlo su questo punto”.

Così in un’intervista al programma Gli Inascoltabili su radio New Sound Level fm90 il consigliere capitolino e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara (M5S)