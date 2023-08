ARENE CINEVILLAGE IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA Dal 14 al 20 agosto 2023

ARENA CINEMATOGRAFICA Inizio proiezioni: 14 e 15 agosto ore 21:30 Dal 16 agosto in poi: ore 21:00 Ingresso (promozione MIC “Cinema revolution 2023 che spettacolo l’estate”): Film italiani, inglesi ed europei: € 3,50 Film extra UE € 5,00 (intero) – € 4,00 ridotto Biglietti acquistabili in loco o sul sito www.cinevillageroma.it Lunedì 14 agosto

QUANDO

(Commedia) 105′

di WALTER VELTRONI

con Neri Marcorè, Valeria Solarino, Fabrizio Ciavoni, Olivia Corsini Martedì 15 agosto

LAGGIU’ QUALCUNO MI AMA

(Documentario) 124′

di MARIO MARTONE

con Francesco Piccolo, Paolo Sorrentino, Ficarra e Picone Mercoledì 16 agosto

MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PARTE 1

(Azione) 163′ di CHRISTOPHER McQUARRIE

con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg Giovedì 17 agosto

TRE DI TROPPO

(Commedia) 90′ di FABIO DE LUIGI

con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Fabio Balsamo, Marina Rocco Venerdì 18 agosto

DON’T WORRY DARLING (Thriller) 122′

di OLIVIA WILDE con Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Gemma Chan Sabato 19 agosto

LE OTTO MONTAGNE (Drammatico) 143′ di FELIX VAN GROENINGEN

con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti Domenica 20 agosto

IL SOL DELL’AVVENIRE

(Drammatico) 90′ di NANNI MORETTI

Da questa settimana, prima di ogni proiezione sarà programmato sul maxi schermo di Piazza Vittorio un video promozionale sull'Esquilino, un progetto realizzato da DMO ES.CO con il sostegno della Regione Lazio, che racconta il quartiere nelle sue specificità con l'intento di valorizzare il territorio e renderlo una meta turistica di interesse, capace di soddisfare le esigenze dei turisti e insieme di rispettare chi ci abita, con la consapevolezza che nella bellezza dei quartieri del centro storico ci sono anche le persone che lo vivono nelle sue molteplici sfaccettature. È sempre in corso invece, nelle due arene Cinevillage in apertura di serata, la proiezione delle pillole video della seconda serie de LA PRIMA DONNA CHE, una produzione RAI con gli archivi Rai Teche in collaborazione con l'Università "La Sapienza" di Roma e dei suoi studenti. Trattasi di profili di donne che hanno vissuto senza paura e con forza, aprendo strade nuove, scardinando pregiudizi e conquistando ruoli in una società a lungo legata al dominio maschile. L'iniziativa, a cura di Alessandra di Michele Bragadin, è un breve appuntamento con la storia, una pausa di curiosità per conoscere giorno dopo giorno donne innovative che si sono affermate aprendo una strada. Si informa infine che gli eventi collaterali nelle due arene per questa settimana sono in pausa e riprenderanno il 21 agosto. In entrambi gli spazi sono comunque sempre operative le aree di ristoro: Vittorio Summer Village a Piazza Vittorio e Totem Bar a Monteverde. Ogni lunedì a piazza Vittorio, dalle ore 18:00 fino alle 22:30 circa, continuano anche "I Lunedi del Gusto con le Cantine del Lazio", un'iniziativa realizzata grazie al sostegno di ARSIAL in collaborazione con ARS – Associazione Romana Sommelier, che permetterà, a chi acquista di lunedi un biglietto per il cinema di avere a disposizione un voucher per una degustazione gratuita dei vini laziali selezionati settimanalmente. ARENA CINEVILLAGE MONTEVERDE Largo Alessandrina Ravizza – Roma (Monteverde)

IL COLIBRÌ

(Commedia) 120′

di FRANCESCA ARCHIBUGI

con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak,

Bérénice Bejo, Laura Morante Martedì 15 agosto

TICKET TO PARADISE

(Commedia) 104′

di OI PARKER

con George Clooney, Julia Roberts,

Kaitlyn Dever, Billie Lourd Mercoledì 16 agosto

DANTE

(Biografico) 94′

di PUPI AVATI

con Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso, Carlotta Gamba Giovedì 17 agosto

AMSTERDAM (Drammatico) 128′

di DAVID O. RUSSELL

con Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock Venerdì 18 agosto

EMPIRE OF LIGHT

(Drammatico) 109′

di SAM MENDES

con Olivia Colman, Micheal Ward (II), Tanya Moodie, Hannah Onslow Sabato 19 agosto

MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PARTE 1

(Azione) 163′

di CHRISTOPHER McQUARRIE

con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg Domenica 20 agosto

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

(Fantastico) 132′

di THE DANIELS

con Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong, Jamie Lee Curtis