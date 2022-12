Ardeafilarmonica, sabato 17 dicembre alle 19 il concerto di Natale

Con il tradizionale Concerto Natalizio di Sabato 17 Dicembre Ardeafilarmonica sia come protagonista che come organizzatrice di eventi ad iniziare dalla VII edizione del Festival Ardeajazz che nella sessione invernale ha visto protagonista il trombettista Flavio Boltro e in quella estiva, con ben cinque giorni di programmazione, artisti di spicco come Paolo Fresu e Gegè Telesforo. Questa estate Ardeafilarmonica è stata in trasferta nel Parco Nazionale del Cilento dove ha tenuto apprezzatissimi Concerti e successivamente nel mese di Ottobre ha organizzato una serata dedicata alla Canzone Napoletana.

Sempre presente alle principali manifestazioni del territorio Ardeafilarmonica anche quest’anno è stata chiamata a partecipare ad importanti eventi come “Race of the Cure”, e “…lungo il Tevere” collaborando attivamente anche con altre realtà culturali e sociali come con la Onlus “Franco Califano” e l’Associazione “Davide Ciavattini”. Da quando ha avuto in affido l’area archeologica “Casarinaccio” numerosi sono gli eventi organizzati al suo interno che hanno visto un’affluenza di pubblico sempre crescente e mai registrata negli anni passati.

L’ultimo si è tenuto l’8 Dicembre scorso con l’allestimento di un vero e proprio villaggio di Babbo Natale in cui tutti i bambini hanno avuto la possibilità di consegnare la loro letterina a Babbo Natale in persona. L’evento ha avuto un notevole riscontro di pubblico con musica, vin brulè , ciambelle e cioccolata calda ed è terminato con l’accensione dell’Albero di Natale. Anche per questa occasione vi è stata l’iniziativa promossa dall’Associazione e rivolta all’invito alla lettura con libri gratuiti per tutti. Due le mostre presenti, la prima numismatica con la presentazione di monete antiche e moderne e l’altra dal titolo “Scripta Manent” con iscrizioni antiche ritrovate sul posto.

L’Associazione gestisce anche una scuola di musica sita ad Ardea in Via degli Scavi n°3.

L’appuntamento è quindi per Sabato 17 Dicembre alle ore 19.00 presso la Sala Consiliare “Sandro Pertini” Via Laurentina Km 32,500 – Ardea

Il Concerto è libero e gratuito e alla fine per tutti ci sarà un Brindisi Natalizio.

