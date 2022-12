ARDEA: TERMOSIFONI SPENTI IN 5 CLASSI TRA ELEMENTARI E MEDIE: MAMME IN RIVOLTA

I termosifoni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Via Verona dell’ I.C. Ardea III restano spenti e le mamme degli alunni si rivoltano contro la posizione della dirigente scolastica. E’ questo quello che sta accadendo in nel plesso di Via Verona 124 ad Ardea.

“La caldaia è rotta dal 21 di novembre (giorno in cui si dovevano accendere i termosifoni ndr)” ci racconta una mamma “Abbiamo i nostri figli che fanno lezione in classe con temperature che arrivano anche a toccare gli 8 gradi, oggi siamo andate a scuola per parlare con la dirigente scolastica che però non ci ha ricevuto, a quel punto siamo andate dal Sindaco che invece si è subito messo a disposizione perché questa vicenda assurda si possa risolvere nel più breve tempo possibile. Il 3 dicembre è arrivata una circolare dove ci è stato comunicato che le assenze di questo periodo non saranno conteggiate ma questo “contentino” non ci basta e non ci risolve il problema”.

