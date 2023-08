Ardea Domani: errori nei calcoli della TARI 2023, Comune intervenga

“Dopo gli aumenti, anche gli errori di calcolo. Sono in molti, quest’anno, ad aver ricevuto bollette TARI con importi errati perché calcolati senza applicare per intero gli sconti previsti per persone in situazioni di fragilità (sanitarie, sociali o economiche) o per premiare chi installa una compostiera nel proprio giardino.

Un dato constatato esaminando le lettere inviate a molti cittadini e cittadine di Ardea.

Si tratta, peraltro, di variazioni non di poco conto che impattano non solo sui cittadini virtuosi (in una situazione generale in cui l’aumento della raccolta differenziata non produce un calo della tassa), ma anche su quella parte del tessuto cittadino che vive situazioni di difficoltà e disagio.

Per segnalare questi errori e – soprattutto – per chiedere un intervento tempestivo nei confronti della società che ha l’incarico di riscuotere la tassa, questa mattina abbiamo protocollato un’interrogazione urgente a risposta scritta.

Tra le altre cose, chiediamo all’Amministrazione quando saranno recapitate ai cittadini le cartelle TARI con l’importo corretto e in che modo il Comune intende assicurare una comunicazione adeguata, che consenta a chi ha già versato la tassa di ricevere agevolmente il rimborso della somma in accesso”.

Così in una nota i consiglieri di Ardea Domani, Niko Martinelli e Luca Vita.