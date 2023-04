ARCHEOLOGIA: “L’ABBAZIA DI S. MARIA IN GROTTAFERRATA, UN UNICUM NEI PRESSI DELLA VIA LATINA”

Mercoledì 5 aprile, presso la sede di Palazzo Chigi in Ariccia, è stata tenuta dalla dott.sa Alessandra Silvestri l’ottava lezione del corso di archeologia e storia dell’arte “Tra la Via Appia e la Via Latina” con il titolo: “L’abbazia di S. Maria In Grottaferrata, un Unicum nei Pressi della Via Latina”. Alessandra Silvestri, socia di Archeoclub Aricino Nemorense aps-ets è membro del Consiglio Direttivo dove ricopre la carica di Segretaria e svolge attività di guida volontaria presso la Locanda Martorelli.

La Silvestri ha preso in analisi in particolar modo il contesto esistente nell’XI secolo, favorevole alla cultura bizantina al momento della fondazione dell’abbazia e le ipotesi formulate dagli studiosi riguardo alla collocazione, nel territorio Tuscolano, del monastero greco bizantino di Sant’Agata. Si tratterebbe così del primo insediamento dei monaci basiliani, ipoteticamente localizzabile sull’acropoli della città antica, ed esistente dunque ancora prima della Fondazione dell’Abbazia. La lezione è proseguita focalizzando l’attenzione sugli aspetti architettonici medioevali del monastero e sul loro rapporto con le preesistenze di epoca romana riconducibili ad una villa.

Ha portato i saluti di Italia Nostra Onlus il consigliere nazionale prof. Enrico del Vescovo che ha elogiato il lavoro di archeologa svolto in questi anni da Maria Cristina Vincenti contribuendo alla valorizzazione del territorio. Territorio quello dei Castelli Romani che bisogna difendere dalla realizzazione del termovalorizzatore di Santa Palomba – così si è espresso del Vescovo – che ha invitato i numerosi presenti a partecipare ad una prossima manifestazione in merito.

Il corso 2023, promosso da Archeoclub Aricino Nemorense aps e coordinato dall’archeologa Maria Cristina Vincenti, è patrocinato dal Comune di Ariccia, da Italia Nostra Lazio e dal Parco dei Castelli Romani. Il ciclo di lezioni si tengono dal mese di febbraio presso la Sala Bariatinsky il mercoledì con inizio alle ore 16:30.

Il IX incontro sarà tenuto mercoledì 12 aprile dalla dott.sa Rosa De Santis con “Le tombe della Via Latina: meraviglie al terzo miglio dell’antica via”. Da metà aprile alle lezioni saranno abbinate delle visite didattiche nel territorio dei Castelli Romani e Roma che si terranno in luoghi di culto, aree archeologiche, musei, e in vari luoghi del Parco Archeologico dell’Appia Antica di Roma e della Via Latina. Il corso è riservato agli iscritti all’associazione Archeoclub Aricino Nemorense aps.

