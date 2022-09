Aprilia: I Salotti culturali “Aspettando San Michele”

Venerdì 23 e sabato 24 settembre, presso piazza delle Erbe andrà in scena la kermesse dedicata alle arti cittadine denominata Salotti culturali 2022 – “Aspettando San Michele”. La due giorni artistica anche quest’anno, come un vero e proprio antipasto culturale, anticiperà i festeggiamenti dedicati a San Michele che avranno luogo dal 29 settembre al 2 ottobre. La rassegna, organizzata dal Comune di Aprilia in collaborazione con l’associazione Pro Loco, prenderà il via il venerdì alle ore 17 e 30 ed il sabato alle ore 18:00, vedrà una doppia direzione artistica: è affidata il venerdì al Maestro Loris Zecchin ed il sabato al Maestro Antonio De Waure.

Una passerella di scrittori, cantanti, musicisti, danzatori, attori e pittori che metteranno in scena, tra performance, incontri con il pubblico ed estemporanee, il meglio della scena artistica apriliana. “Ancora una volta i salotti culturali apriranno i festeggiamenti in onore del santo patrono della città di Aprilia, dichiara l’assessore alla Cultura Gianluca Fanucci, ancora una volta abbiamo voluto valorizzare la produzione artistica del nostro territorio con uno spazio dedicato. Un ghiotto antipasto culturale, prima dei festeggiamenti. Ringrazio, ovviamente, il lavoro dei due direttori artistici, il contributo della Pro Loco e di tutte le associazioni che stanno collaborando alla realizzazione dei Salotti. Invito la cittadinanza a partecipare per un piacevole tuffo nella cultura apriliana”.

