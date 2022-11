Aprilia: cittadinanza onoraria a Don Antonio Muraro

Martedì 29 novembre ore 17:30 il Presidente del Consiglio Pasquale De Maio ha convocato una sessione straordinaria della massina assise comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria a Don Antonio Muraro storico parroco della chiesa di San Michele Archangelo e Santa Maria Goretti. I lavori consiliare nella sala “Luigi Meddi” saranno arricchiti dalla presenza delle autorità religiose e civili della città.

L’amministrazione comunale, dopo il recente passaggio in Commissione, intende testimoniare con questo riconoscimento il contributo fornito alle attività di aggregazione giovanile, culturale, sportiva e ricreativa di Don Antonio che negli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento per l’intera comunità locale. L’amministrazione comunale ricorda inoltre che con delibera di giunta numero 149 l’esecutivo al governo della città ha ricevuto, recentemente, la donazione di parte dell’archivio Don Antonio Muraro: volumi, video e libri destinati al patrimonio culturale del Comune di Aprilia. I testi sono custoditi, ed al servizio di studenti ed utenti, presso i locali della biblioteca comunale quale rappresentanza della tangibile testimonianza del profondo legame di Don Antonio Muraro con la città e la comunità di Aprilia. “Con il conferimento della cittadinanza, spiega il sindaco Antonio Terra, vogliamo ringraziare Don Antonio per quanto fatto e per tutto l’impegno profuso per la città di Aprilia e soprattutto per i nostri giovani dentro e fuori dalla parrocchia di San Michele. Sarà l’occasione inoltre per ringraziare Don Antonio per la donazione fatta al nostro patrimonio culturale che andrà sicuramente ad arricchire il costruendo museo civico”.

