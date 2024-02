Aperti gli ordini di Hyundai IONIQ 5 N

(Adnkronos) –

Hyundai IONIQ 5 N, primo modello completamente elettrico ad alte prestazioni del brand N, è ora ordinabile in Italia.

IONIQ 5 N è offerta nell’unico e completo allestimento N Performance, che include i cerchi in alluminio forgiato da 21’’ con pneumatici Pirelli P-Zero 275/35R21, sospensioni a controllo elettronico, Electronic Limited Slip Differential (e-LSD), Prese d’aria attive. La sicurezza è stata ancora elevata inserendo di serie il Sistema di mantenimento al centro della corsia (LFA), Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli (FCA 2.0), Highway Driving Assist (HDA 2), Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità (ISLA), Parking Collision Avoidance Assist, Rear Side and Front (PCA – R/S/F), Blind-Spot View Monitor (BVM), Surround View Monitor (SVM) e Remote Smart Parking Assist (RSPA 2.0).



Il sistema di frenata rigenerativa è stato migliorato e ora l'N Brake Regen di IONIQ 5 N offre un'eccezionale forza di decelerazione fino a 0,6 G, stabilendo uno standard leader nel settore per le prestazioni di frenata. Infine per partenze fulminee, IONIQ 5 N è dotata di N Launch Control con tre livelli di trazione distinti fornendo al conducente la partenza ideale in ogni occasione. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)