Apadula presenta querela per diffamazione contro l’on. Pina Picerno e trasmette lettera al Parlamento Europeo

COMUNICATO STAMPA

Chiedo al Presidente del Parlamento Europeo che intervenga per accertare se ci sono stati abusi nelle procedure di selezione e nei finanziamenti europei per il premio “cittadina europea 2022” promosso dal deputato europeo Pina Picerno e assegnato a Laura Massaro, mia ex compagna, imputata per diffamazione aggravata e reiterata nei miei confronti e per non aver ottemperato ai provvedimenti dell’Autorita’ Giudiziaria Italiana dal 2015. Mi chiedo come sia possibile che una persona di questo tipo possa essere di esempio ai cittadini europei? Ho denunciato i fatti alla Procura di Roma che ha aperto varie inchieste”.

Lettera trasmessa al Parlamento Europeo da Giuseppe Apadula – un caso già noto alle Cronache – da anni vittima di persecuzione giudiziaria della ex compagna e madre di suo figlio Laura Massaro che si è auto attribuita – senza ragione alcuna – la qualifica di vittima di violenza di genere creando al contempo un’immagine distorta di Apadula dipinto sui social come un mostro.

Quando Apadula è venuto a sapere che alla Massaro è stato riconosciuto il premio “cittadina europea 2022”, come donna simbolo di vittima di violenza, del quale si è fatta promotrice la Parlamentare Europea Pina Picerno, ha denunciato e chiesto che si facciano indagini sulla legittimità del comportamento di tutti quelli che hanno deciso e promosso il premio e soprattutto se ci sono stati finanziamenti da parte del Parlamento Europeo o di altri organismi pubblici.

Ora Apadula aspetta una risposta e tramite i suoi avvocati ha presentato querela per diffamazione contro l’on. Pina Picerno che più volte si è espressa pubblicamente contro di lui. Da ultimo in occasione di una inaugurazione di un centro antiviolenza, anche mediante pubblicazioni di video nella sua cd. bacheca facebook. La domanda spontanea è perché l’on. Picerno sostiene a livello mediatico e politico la figura della signora Massaro come simbolo di violenza in assenza di qualsiasi realtà rispetto alla situazione concreta anche con iniziative istituzionali?

Giuseppe Apadula

Avv. Mirella Zagaria