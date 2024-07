Arte Sciamanica per la Crescita Spirituale

Anzio: viaggio sciamanico e psicoaromaterapia sciamanica

𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗜𝗖𝗔 𝟮𝟴 𝗟𝗨𝗚𝗟𝗜𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟰

• 𝗦𝗲𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗣𝘀𝗶𝗰𝗼𝗮𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮𝗽𝗶𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗮𝗺𝗮𝗻𝗶𝗰𝗮

𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘𝗖𝗜𝗣𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗔

𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲𝟭𝟳.𝟯𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟵.𝟬𝟬

La Psicoaromaterapia Sciamanica è una ​pratica che combina elementi dell’Aromaterapia ​e 𝖽ello

Sciamanesimo per promuovere il ​benessere fisico, mentale e spirituale. Questa ​disciplina si basa sull’uso degli Oli Essenziali, ​integrando tecniche Sciamaniche e approcci ​psicologici per lavorare sulla mente e sull’anima. L’uso degli Oli Essenziali per influenzare lo ​stato emotivo e mentale; gli Oli possono ​essere inalati, massaggiati sulla pelle o ​utilizzati in bagni per promuovere il ​rilassamento, ridurre lo stress e migliorare ​l’umore. Aromaterapia olistica:

Questa pratica integra l’uso degli Oli ​Essenziali con altre terapie olistiche, come il ​Massaggio, la Meditazione e il ​Counseling, per promuovere un benessere ​globale. Componenti della Psicoaromaterapia ​Sciamanica gli Oli essenziali: Gli oli ​essenziali sono estratti naturali di piante, ​noti per le loro proprietà terapeutiche. Nella ​psicoaromaterapia sciamanica, vengono ​scelti oli specifici che hanno significati ​simbolici e proprietà curative che risuonano ​con i principi sciamanic𝗂.

• 𝗩𝗜𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢 𝗦𝗖𝗜𝗔𝗠𝗔𝗡𝗜𝗖𝗢

𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼

𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟵.𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟬.𝟯𝟬

𝗖𝗵𝗲 𝗰𝗼𝘀’𝗲’ 𝗶𝗹 𝗩𝗶𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗦𝗰𝗶𝗮𝗺𝗮𝗻𝗶𝗰𝗼?

Il Viaggio Sciamanico è una pratica antica in cui uno Sciamano o un praticante entra in uno stato alterato di coscienza per interagire con il mondo degli spiriti o acquisire conoscenze e guarigione.

È una forma di esplorazione dell’inconscio e del Regno Spirituale. Si utilizzano suoni e strumenti sciamanici come il tamburo, il bullroarer, oppure il rattle, vibrazioni che aiutano la meditazione.

I MONDI DEL VIAGGIO SCIAMANICO

Nel 𝗩𝗶𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗦𝗰𝗶𝗮𝗺𝗮𝗻𝗶𝗰𝗼 i mondi possono variare a seconda delle tradizioni culturali e delle credenze individuali dello Sciamano o del praticante. Alcune culture descrivono 𝘁𝗿𝗲 mondi principali: 𝗶𝗹 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗦𝘂𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲, il 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗼 di Mezzo ed il 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗜𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲. Altri possono identificare mondi specifici legati agli elementi o agli 𝗔𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝗶 𝗧𝗼𝘁𝗲𝗺𝗶𝗰𝗶. In generale, questi mondi rappresentano diversi 𝗹𝗶𝘃𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗮𝗹𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮 e accesso alle fonti di 𝗦𝗮𝗴𝗴𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗲 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗶𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲.

IL MONDO INFERIORE

Il 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗜𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 nello sciamanesimo è spesso associato alla terra, alle radici e agli antenati.

È un regno di profonda saggezza, potere e guarigione, dove gli sciamani possono entrare per ottenere consigli dagli spiriti della terra, degli animali e dei loro antenati. Questo mondo può offrire anche un’opportunità per affrontare e 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗶𝗿𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘂𝗺𝗶 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮𝘁𝗶, recuperare parti di sé perdute e connettersi con la forza vitale della Terra stessa.

IL MONDO MEDIO DI MEZZO

Il mondo medio nel viaggio sciamanico è spesso associato al mondo degli 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗶 𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶 e alla realtà quotidiana. È il mondo in cui viviamo e interagiamo durante la nostra vita terrena.

Durante il Viaggio Sciamanico, gli sciamani possono visitare questo mondo per ottenere consigli, guarigione o conoscenze utili per affrontare le sfide della vita quotidiana. Possono anche utilizzare questo mondo come punto di partenza per viaggiare verso altri mondi, come il mondo superiore o inferiore.

IL MONDO SUPERIORE

Il mondo superiore nel Viaggio Sciamanico è spesso associato al 𝗰𝗶𝗲𝗹𝗼, alle 𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲 e agli 𝘀𝗽𝗶𝗿𝗶𝘁𝗶 𝗰𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶. È un regno di 𝗦𝗮𝗴𝗴𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗗𝗶𝘃𝗶𝗻𝗮, ispirazione e illuminazione. Gli Sciamani possono viaggiare in questo mondo per ricevere guida e insegnamenti dagli 𝗦𝗽𝗶𝗿𝗶𝘁𝗶 𝗚𝘂𝗶𝗱𝗮, dagli 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗶 o da altre 𝗘𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮’ 𝗖𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶. Si possono anche cercare visioni profonde e prospettive più ampie sulla vita e sulle questioni esistenziali.

