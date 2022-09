Anzio, P.N.R.R: online l’avviso di selezione pubblica per architetti, ingegneri e geometri

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Anzio l’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzato all’istituzione di un elenco di professionisti idonei all’assunzione a tempo pieno e determinato, per diversi profili professionali, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 80/2021, convertito in legge n.113/2021, cui attingere per attività riferite ai progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.).

L’avviso del Comune di Anzio è rivolto ai seguenti profili:

– Istruttori Direttivi Tecnici – Architetti – Categoria D, Posizione economica di accesso D1;

– Istruttori Direttivi Tecnici – Ingegneri – Categoria D, Posizione economica di accesso D1;

– Istruttori Tecnici – Geometri – Categoria C, Posizione economica di accesso C1.

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_17033_874_1.html

“Con la formale pubblicazione di questo importante avviso, – comunica il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis – prosegue l’impegno concreto dell’Amministrazione Comunale per lo sviluppo del territorio e per portare a compimento le opere pubbliche finanziate dal piano di resilienza, oltre a quelle previste dal nostro Bilancio Comunale, tra i più virtuosi in Italia”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...