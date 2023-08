Anziani a rischio in Italia: ormai rinunciano alle cure mediche e nessuno li assicura

Liste di attesa infinite, pronto soccorsi al collasso, visite rimandate o annullate: in Italia ormai – dove il 33% dei cittadini non si cura più – la salute pubblica è più che mai a rischio, specie per quanto riguarda gli anziani – i più vulnerabili per definizione, costretti a rinunciare a cure indispensabili e a cui nessuno finora garantiva neanche una polizza sanitaria.

Per cambiare questo vergognoso stato di cose arriva “On Salute Codacons 100%”, la copertura sanitaria completa per gli amici del Codacons: l’unica che offre fin da subito la possibilità di un check-up preventivo di controllo e include anche le cure dentarie, con piani disponibili fino a 95 anni di età!

Con “On Salute Codacons 100%” i cittadini si garantiscono copertura immediata, garanzia diretta, massimale illimitato, una visita all’anno per il titolare più un’ulteriore visita all’anno per uno dei componenti del nucleo assicurato diverso dal titolare. E poi ricoveri (con o senza intervento chirurgico, Day Hospital, Interventi Ambulatoriali), diaria da ricovero (per ricoveri presso il SSN), prestazioni di alta diagnostica (Tac, Risonanza Magnetica, Gastroscopia, ecc.), visite specialistiche, accertamenti (Analisi del Sangue, Ecografie, RX, ecc.), prevenzione, servizi di assistenza e molto altro.

La Convenzione Sanitaria On Salute è realizzata dal Codacons in collaborazione con On Salute S.r.l., Agenzia di riferimento della Compagnia Intesa Sanpaolo RBM Salute, specializzata nel settore della Sanità Integrativa.