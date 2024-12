Antonella Clerici compie gli anni, la romantica dedica di Vittorio Garrone: “Il giorno più bello”

L’amatissima conduttrice Antonella Clerici compie gli anni, arriva la romantica dedica di Vittorio Garrone: “Il giorno più bello”

In una giornata speciale che segna il 61° compleanno di Antonella Clerici, uno dei volti più amati della televisione italiana, l’atmosfera è pervasa da un sentimento di rinnovata gioia e gratitudine. Quest’anno, il compleanno della celebre presentatrice assume un significato particolarmente profondo e personale.

Dopo aver affrontato una sfida importante per la sua salute – un’operazione d’urgenza per un tumore alle ovaie durante l’estate – Antonella può ora guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Fortunatamente, i controlli successivi hanno portato buone notizie e, sebbene la strada verso il completo recupero richiederà ulteriori controlli, le settimane trascorse a combattere la malattia possono ora essere considerate una parentesi superata nella sua vita.

Antonella e la serenità familiare con Vittorio

In questo contesto emotivamente carico, non sono mancati gli auguri affettuosi da parte della figlia Maelle e del suo “fidanzatino”, come lei stessa li chiama con tenerezza. Tuttavia, tra i messaggi ricevuti spicca quello del suo compagno di vita Vittorio Garrone. L’imprenditore ha scelto parole dolcissime per esprimere i suoi sentimenti: “Buon compleanno, il giorno più bello sei tu“. Accompagnando queste parole con un selfie che ritrae la coppia in un momento di felicità condivisa, Garrone ha toccato il cuore di Antonella che non ha esitato a ricondividere la dedica sul suo profilo social.

La storia d’amore tra Clerici e Garrone è iniziata nel 2016 e da allora hanno condiviso molti momenti della loro vita quotidiana sui social network: dalle passeggiate con i loro cani alle escursioni a cavallo. La coppia si è incontrata grazie all’intervento di un’amica comune e fin dal primo incontro al ristorante fu chiaro che tra loro c’era una connessione speciale. “Quando è entrata al ristorante, è stato un colpo di luce“, ha raccontato Garrone ricordando quel momento fondamentale.

Prima di decidere di vivere insieme come famiglia allargata hanno preso tempo per consolidare le basi della loro relazione. Antonella porta nella coppia sua figlia Maelle avuta dall’ex compagno Eddy Martens; Vittorio invece ha tre figli: Agnese, Beatrice e Luca. La decisione di creare una famiglia unita nonostante le diverse provenienze è stata maturata gradualmente ed è stata fortemente consolidata durante il periodo della pandemia quando Beatrice e Luca hanno vissuto insieme a loro mentre Agnese si trovava a Parigi.

Clerici ha sempre posto grande attenzione nel rispettare i ruoli all’interno della famiglia allargata senza mai cercare di sostituirsi ma aggiungendosi con cura alla vita dei figli del partner così come lui alla sua e alla vita della piccola Maelle. Questo approccio rispettoso ed inclusivo sembra essere stato la chiave per costruire solidità affettiva tra tutti i membri della famiglia.