“Antidoto” è il nuovo singolo di Teddy

Da venerdì 4 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “ANTIDOTO”, il nuovo singolo di TEDDY, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 20 settembre.

“Antidoto”, prodotto da CORE, pubblicato dall’etichetta Label DMB Production e distribuito da Sony Music Italia, è un brano intenso e liberatorio che esplora il viaggio emotivo di una persona che si rende conto di essere stata intrappolata in una relazione tossica. La canzone riflette il dolore e la rabbia vissuta durante la storia. I versi iniziali descrivono i momenti di dubbio e di perdita di autostima, con parole che esprimono il sentirsi annullati e privati del proprio valore personale. Il ritornello segna un punto di svolta, con un crescendo musicale che accompagna la presa di coscienza del protagonista. Le parole diventano più forti e determinate, raccontando la scoperta del proprio valore intrinseco e la decisione di liberarsi dalle catene emotive che lo avevano imprigionato. Nel bridge il protagonista prende coscienza del suo valore perso, accettando che il dolore ha portato a una nuova consapevolezza di sé. Il brano si conclude con un messaggio di speranza e autostima ritrovata, con un invito a tutti coloro che ascoltano a riconoscere il proprio valore e a non permettere a nessuno di sminuirlo.

Spiega l’artista a proposito del brano: «“Antidoto” è una celebrazione della forza interiore e della capacità di riscoprirsi, un inno alla resilienza e all’autodeterminazione che risuona profondamente con chiunque abbia mai dovuto ricostruire se stesso dopo una relazione dannosa».

Biografia

Antonio Tedesco, in arte TEDDY, cantautore classe 2000, si avvicina alla musica sin da piccolo, coltiva la sua passione prendendo lezioni di canto pop. In seguito, ispirandosi ai più grandi artisti internazionali e non, si avvicina alla scrittura iniziando il suo percorso da cantautore nell’accademia RC VOCE PRODUZIONE di Cecilia Cesario e Rosario Canale con il nome d’arte “TEDDY”, abbreviazione del suo vero cognome che i suoi amici gli hanno attribuito.

Determinazione e perseveranza lo hanno portato poi a calcare palchi importanti, il Deejay On Stage 2023 a Riccione, conquistando la semifinale e poco dopo aprendo uno dei concerti in giro per l’Italia di Bianca Atzei. Con il suo singolo “LOVE” distribuito da Sony Music Italia, rientra nelle playlist editoriali “New Music Friday” e “Anima R&B” di Spotify e nella playlist editoriale “Tendenze R&B” di Apple Music raggiungendo il pubblico nazionale.

A febbraio 2024 si esibisce a Sanremo, durante la settimana della kermesse più importante di Italia sul palco di Webboh e Marlù e successivamente prende parte al contest canoro “Nokep generation” organizzato da Sky Italia in diretta tv e apre una delle date “Dj set” in Calabria per Tony Effe.

Il suo futuro riesce ad immaginarlo solo ed esclusivamente sopra ad un palco, la musica è la motrice dei suoi giorni ed è l’unica cosa che riesce ad azzerare i problemi che la vita, quotidianamente, ci mette davanti. Desidera, un giorno, con la sua musica, poter alleggerire i pensieri di quante più persone possibili.

“Antidoto” è il nuovo singolo di Teddy disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 20 settembre 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 4 ottobre.

Instagram | TikTok