Annalisa chi è il marito della cantante: lui vive lontano dal mondo dello spettacolo

Scopri la storia d’amore tra Annalisa e Francesco Muglia: un legame che unisce creatività, passione e visioni condivise per il futuro, in un viaggio che continua a stupire.

Amore, ambizione e creatività sono gli ingredienti principali di una relazione che ha conquistato l’attenzione del pubblico senza mai essere troppo sotto i riflettori. Annalisa, cantante di talento e personalità poliedrica, e Francesco Muglia, leader nel marketing globale di una delle più grandi compagnie di crociere, incarnano il perfetto equilibrio tra riservatezza e apertura.

Insieme hanno costruito una relazione capace di sorprendere e ispirare, fatta di momenti significativi e decisioni condivise che raccontano una storia intensa e appassionante. Ma come si sono incontrati e qual è il segreto del loro successo come coppia? Scopriamo i dettagli di un’unione che è molto più di una semplice storia d’amore.

Annalisa e Francesco Muglia: un incontro destinato a durare

Francesco Muglia, nato a Padova nel 1980 e attualmente residente a Genova, ricopre il ruolo di vicepresidente del marketing globale presso Costa Crociere. La sua formazione accademica lo ha visto studiare all’università di Padova e di Stoccolma, per poi specializzarsi con un master in marketing e comunicazione presso Publitalia ’80. Su Instagram, vanta circa 12mila follower e ama condividere scatti dei suoi viaggi, sebbene le apparizioni della moglie Annalisa siano rare. La coppia ha mantenuto la massima riservatezza sulla loro relazione iniziata nel 2020.

La storia d’amore tra Annalisa e Francesco Muglia ha avuto inizio quasi quattro anni fa, durante un evento organizzato da Costa Crociere. “L’ho conosciuto a un evento di Costa Crociere dove lavora. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare”, ha dichiarato Annalisa durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Inizialmente non si scambiarono i numeri di telefono; fu Francesco a fare il primo passo contattando la cantante tramite social media.

La proposta di matrimonio è arrivata durante una vacanza romantica ed entrambi hanno deciso di sposarsi nell’estate del 2023. Hanno celebrato il loro amore non una ma due volte nell’arco della stessa settimana: la prima cerimonia si è tenuta ad Assisi il 29 giugno davanti ad amici stretti e parenti nella Basilica francescana seguita da un ricevimento alla Locanda del Cardinale; la seconda celebrazione è avvenuta sulla spiaggia di Tellaro il 1 luglio allo stabilimento balneare Eco nel Bosco con vista sul Golfo dei Poeti.

Annalisa descrive la sua relazione con Francesco come dinamica ed evolutiva: “Io e lui ci mettiamo alla prova continuamente; non c’è mai stasi”. Questo dinamismo è ciò che l’artista temeva potesse mancare nelle relazioni amorose ed è invece diventato uno dei pilastri della loro vita insieme. Il matrimonio non rappresenta per loro un punto d’arrivo ma piuttosto una nuova partenza verso orizzonti sempre nuovi da esplorare insieme.