Angelo Madonia cacciato da Ballando, bufera sulla reazione della Bruganelli: il gesto dell’ex di Bonolis non è piaciuto

Sonia Bruganelli ha avuto una reazione all’addio di Madonia a Ballando che ha scatenato un vero caos, le parole dell’ex di Bonolis.

Sonia Bruganelli è in attesa di sapere se sarà ripescata con il suo partner Carlo Aloia a Ballando con le Stelle, intanto non ha perso tempo a commentare quanto è accaduto ad Angelo Madonia all’interno del programma. Il suo compagno, è ormai noto, è stato allontanato e non fa più parte del cast. La reazione dell’ex moglie di Paolo Bonolis ha generato un vero caos e nessuno si sarebbe aspettato queste parole da lei.

E invece le ha usate e adesso ha generato un’accesa polemica nei suoi confronti. Mentre i telespettatori sono in attesa di sapere se la rivedremo nel programma, la Bruganelli ha spiazzato tutti con parole inaspettate.

Sonia Bruganelli, cosa ha fatto dopo l’addio di Angelo Madonia al programma

Sonia Bruganelli raggiunta dai microfoni de La Volta Buona ha raccontato di aver saputo molto dopo che Angelo Madonia era stato allontanato da Ballando con le Stelle, perché lei era a La Vita in Diretta, ha spiegato che si sono incontrati e poi ha aggiunto: “(…) Lui sta bene, sono io che sto male che sto ancora qui dentro (…)“.

Parole che hanno gettato la Bruganelli subito nella bufera, in tanti hanno attaccato il suo modo di fare, giudicandolo poco amorevole nei confronti del compagno che di fatto avrebbe comunque perso un lavoro. Successivamente l’ex moglie di Paolo Bonolis – come si vede dalle immagini – ha condiviso nelle storie alcune risposte che Carlo Aloia, su partner di ballo, ha dato ai fan riguardo al suo rapporto con lei.

Anche questo gesto non sarebbe piaciuto agli utenti che hanno notato un certo disinteresse nella questione del compagno Angelo Madonia, come se non avesse voluto prendere troppo le sue parti pubblicamente. E’ noto come anche Sonia Bruganelli non abbia vissuto bene l’esperienza a Ballando con le Stelle e l’unica cosa che ha detto riguardo al fatto che il fidanzato sia “stato fatto fuori” è che lui a differenza sua starebbe bene.

Intanto proprio Madonia ha detto che farà il tifo per lei e la Pellegrini in un’intervista al settimanale Chi, il ballerino ha parlato anche delle ragioni che hanno portato alla fine del suo rapporto con il talent show, spiegando anche non gli è piaciuto il fatto di essere sempre stato “argomentato riguardo al suo privato” e non alla sua professione.