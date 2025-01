Andrea Delogu chiude l’anno col botto: la conduttrice incanta

Andrea Delogu chiude l’anno alla grandissima: tutta la soddisfazione della conduttrice, candidata ad essere protagonista anche nel 2025.

Sono ormai diversi anni che con la sua bravura, la sua simpatia e tutto il suo fascino, Andrea Delogu ha conquistato completamente il pubblico. In radio, in tv e sui social, sono tantissime le persone che la seguono con affetto, apprezzandone le qualità artistiche e manifestandole costantemente affetto: bellezza, eleganza e ironia ne fanno senza dubbio uno dei volti più amati del web e del piccolo schermo.

Spesso protagonista delle voci di gossip, sempre capace di lasciare senza fiato con la sua sensualità, Andrea Delogu si prepara a vivere un 2025 alla grandissima: i progetti non mancano di certo alla conduttrice e continueranno ad essercene di nuovi anche nei prossimi mesi. Intanto, però, è tempo di fare bilanci, e quello della Delogu è senza dubbio positivo.

Proprio durante gli ultimi giorni del 2025, infatti, la conduttrice ha raggiunto un grande traguardo, chiudendo l’anno veramente col botto: ecco cosa è riuscita a fare, tanta soddisfazione per dei numeri che fanno sorridere pensando al futuro.

Andrea Delogu chiude il 2024 con un grande traguardo: grande soddisfazione

Lo scorso ottobre Andrea Delogu è ritornata in Rai (precisamente su Rai 2) alla conduzione de La porta rossa, una scelta che pare essersi rivelata davvero azzeccata. In prossimità della settimana delle festività natalizie il programma ha infatti sfiorato il 383.000, toccando il 4% (chiude con il 3.9%) di share lunedì 23 dicembre.

Un risultato decisamente importante per il programma, trasmesso durante il day-time Il programma e che, tra factual e rotocalco, mette a disposizione un team di coach esperti in cucina, moda, design e via dicendo, affinché i vari ospiti della puntata possano effettuare il cambiamento che hanno sempre desiderato. Una volta concluso il percorso, poi, potranno attraversare la “porta magica”, osservando il proprio cambiamento e anche mostrando alle persone che gli vogliono bene.

Il format pare aver convinto il pubblico Rai, e gran parte del merito va dato alla classe e alla solarità della Delogu; il prossimo maggio taglierà il traguardo dei 43 anni, e dopo aver raggiunto una maturità incredibile come donna e come conduttrice, è pronta a togliersi ancora altre soddisfazioni. Sarà l’anno della consacrazione definitiva per lei? Gran parte del pubblico lo spera, auspicandosi tra l’altro di vederla sempre più coinvolta in nuovi progetti.