Andrea Bocelli, chi sono i figli Amos, Matteo e Virginia

Andrea Bocelli, ecco chi sono i figli Amos, Matteo e Virginia. Una famiglia unitissima quella dell’artista toscano

La famiglia di Andrea Bocelli è un esempio vivente di come talento, educazione e valori possano essere trasmessi da una generazione all’altra. I suoi tre figli, Amos, Matteo e Virginia, pur seguendo percorsi di vita diversi, condividono un legame indissolubile sia tra loro che con il padre, un celebre tenore che ha saputo infondere in loro non solo un profondo amore per la musica ma anche valori universali.

Amos Bocelli, il primogenito, si distingue per il suo brillante percorso accademico. Nato nel 1995 dall’unione tra Andrea Bocelli e Enrica Cenzatti, Amos ha scelto un campo diverso da quello artistico che predomina nella sua famiglia. Dopo aver completato gli studi presso l’Università degli Studi di Pisa, si è laureato in ingegneria aerospaziale nel 2018. Questa scelta professionale non solo evidenzia la sua passione per la conoscenza e l’esplorazione ma dimostra anche come i valori di impegno e dedizione siano stati efficacemente trasmessi da Andrea ai suoi figli.

Matteo Bocelli: sulle orme del padre

Matteo Bocelli, nato nel 1997, ha invece scelto di seguire le orme paterne nel mondo della musica. Cresciuto in un ambiente ricco di stimoli artistici, ha sviluppato fin da piccolo una grande passione per il canto. La sua formazione presso il Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca gli ha permesso di affinare le sue doti vocali, culminando con la firma di un contratto con la Capital Records a soli 21 anni. Le sue esibizioni insieme al padre, in particolare quella agli Oscar del 2024, hanno emozionato il pubblico internazionale, confermando il suo talento e la sua passione per la musica.

Virginia Bocelli, la più giovane, nata dal secondo matrimonio di Andrea Bocelli con Veronica Berti nel 2012, rappresenta la nuova generazione della famiglia. Nonostante la sua giovane età, ha già dimostrato un notevole talento artistico. La sua partecipazione a importanti eventi musicali insieme al padre e al fratello maggiore Matteo, come l’annuale Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall, evidenzia la sua precoce inclinazione per la musica. Inoltre, Virginia ha esplorato anche il mondo della recitazione, interpretando un ruolo nel film “Francesca Cabrini”, dedicato alla vita della suora italiana canonizzata.

La performance di Natale del 2022 in piazza Duomo a Milano, dove Andrea Bocelli si è esibito insieme ai suoi figli Matteo e Virginia per celebrare l’uscita dell’album “A Family Christmas”, simboleggia perfettamente il talento musicale condiviso nella famiglia e l’unione affettiva che li lega profondamente. Questo evento, così come la loro esibizione per il presidente degli USA Joe Biden l’anno precedente, conferma il riconoscimento internazionale del loro talento artistico.