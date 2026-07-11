Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ancora un rogo a Milano, scoppia incendio nella Polirecuperi srl

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Altro rogo a Milano. Dalle 17.30 squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate per un incendio scoppiato all’interno della Polirecuperi srl in via Galilei 63 a Cornaredo. Circa 2000 mq di superficie della società specializzata nella gestione dei rifiuti riciclabili, sono stati interessati dalle fiamme. Le squadre dei soccorritori, giunti sul posto con sei mezzi provenienti dai vicini distaccamenti di Rho, Legnano, Corbetta e Inveruno hanno circoscritto nel giro di poco tempo le fiamme mettendo in sicurezza l’area. Da poco sono cominciate le operazioni di bonifica. Non risultano persone coinvolte e non sono al momento chiare le cause che hanno scatenato l’incendio. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Università di Roma Tor Vergata, nel Qs World University Rankings 2027 compie un balzo in avanti di 13 posizioni

18 Giugno 2026

Roma, sequestrate 2 strutture galleggianti sulle quali risiedono due note attività e un’area contenente 3 galleggianti

19 Luglio 2023

Covid, lo studio italiano: variante Pirola JN.1 aumenta reinfezioni

20 Dicembre 2023

Papa “Non si chiami difesa un riarmo che aumenta le tensioni”

14 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno