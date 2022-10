Ancora un passettino per l’Europa

Brava la Roma a vincere in Finlandia contro l’HJK Helsinki in Europa League, ma non basta. La qualificazione si deciderà tutta nello scontro diretto contro il Ludogorets all’Olimpico.

La Roma riesce, con po’ di fatica, a vincere in Finlandia battendo per 1-2 l’HJK Helsinki e a eliminare matematicamente la squadra scandinava dal girone di Europa League.

Le reti di Tammy Abraham e di Stephen El Shaarawy portano i giallorossi a pari punti dei bulgari del Ludogorets, formazione bulgara che sarà la prossima e ultima avversaria del girone C da affrontare.

Il prossimo 3 novembre alle ore 21,00 nella Capitale occorrerà vincere, altrimenti si retrocederà in Conference League. All’andata furono le aquile bianconverdi a imporsi sui giallorossi col punteggio di 2-1 a Razgrad, ma anche un pareggio aiuterebbe gli uomini di José Mourinho in vantaggio di un gol in tutte e cinque le gare giocate finora nel girone.

Con il Betis Siviglia matematicamente qualificato come primo e l’HJK Helsinki matematicamente al quarto posto, la sfida tra gli spagnoli e i finlandesi non avrà alcun valore per i giallorossi. La loro qualificazione si deciderà solo ed esclusivamente nei 90 minuti dell’Olimpico.

Ma prima occorrerà sfidare a Verona l’Hellas in campionato al Marcantonio Bentegodi il 31 ottobre alle ore 18,30 e con molte probabilità l’allenatore portoghese opterà per un turnover in modo da preparare gli uomini alla battaglia europea.

