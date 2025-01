Amici, carriera interrotta per l’ex allievo dopo uno sgarbo a Maria De Filippi: oggi rivela tutto

Dopo l’esperienza ad Amici, un noto ex allievo confessa di aver vissuto un declino nella carriera: il motivo è aver “pestato i piedi” alla padrona di casa, Maria De Filippi.

Dal lontano 2001 si è imposto come uno dei talent show più amati della televisione italiana e continua ad essere un punto fermo della programmazione Mediaset. Amici di Maria De Filippi, nato con il nome di Saranno Famosi, però non è stato solo questo.

Molto più che un semplice programma di intrattenimento, si è trasformato in una vera e propria officina di talenti. I più grandi nomi del panorama dello spettacolo e della musica attualmente in vetta hanno mosso i loro primi passi proprio nella famosa scuola.

Non per tutti però, il percorso artistico prosegue secondo le aspettative una volta che l’esperienza si è conclusa. É capitato a molti degli ex allievi di vivere un momento di enorme popolarità sotto le luci della ribalta, tra contratti discografici stellari e vittorie al Festival di Sanremo, prima che i riflettori si spegnessero.

Uno di questi è stato Valerio Scanu, oggi protagonista di Ora o mai più, che ha raccontato di aver attraversato un periodo buio nella sua carriera a seguito di scelte sbagliate. Ad aver influito, a suo parere, sarebbero state alcune mosse nei confronti di un colosso come la De Filippi.

“Ho calpestato i piedi”, Valerio Scanu si sfoga su Maria De Filippi

Come diversi altri artisti che hanno partecipato ad Amici, Valerio Scanu ha saputo reinventarsi negli anni, diventando un personaggio tv. Da Tale e Quale Show a L’Isola dei Famosi, passando per Il Cantante Mascherato e Oggi è un altro giorno, sono tante le esperienze accumulate dal cantante. Oggi nelle vesti di concorrente di Ora o mai più, ha commentato in un’intervista a Vanity Fair la sua partecipazione.

Scanu ha confessato di aver rifiutato la prima proposta, per paura di “un’etichetta” che il programma gli avrebbe messo addosso. Dopo però, un incontro con il conduttore Marco Liorni lo ha convinto: “Sono stato colpito dalla sua intelligenza e dalla sua persona e ho deciso di mettermi in gioco insieme a tanti colleghi che, come me, continuano a fare musica”.

Per l’ex allievo di Amici in effetti, le opportunità nel piccolo schermo non sono mancate, ma nessuna negli ultimi tempi è arrivata da parte di Mediaset. “Se guarda gli ultimi otto anni, tutte le ospitate che ho fatto sono state fatte in Rai”, ha commentato l’artista sardo, che ha così lanciato il suo affondo alla regina della rete. “Ho detto di aver calpestato i piedi alle persone sbagliate, è vero. Aver litigato con esponenti importanti dell’intrattenimento può aver danneggiato la mia carriera”.

Il chiaro riferimento ha spinto Vanity Fair a fare il nome di Maria De Filippi, chiedendo conferma sull’identità della persona citata. “Sì, ma vorrei tanto parlarle”, ha confidato il 34enne a distanza di anni. Valerio Scanu ha voluto assumersi tutte le responsabilità di quanto accaduto, affermando di aver cercato lo scontro pubblico con lei a seguito di consigli sbagliati di chi gli stava intorno.

Il cantante si rammarica dunque, di aver “buttato benzina sul fuoco”, alimentando uno scontro che, un giorno, vorrebbe poter superare. Nel frattempo però, la sua assenza nello show celebrativo This is me si è fatta notare.