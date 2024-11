Amici 24 ancora commenti sul fisico di Alessia, la rabbia dei social: “Commenti inopportuni”

Nella puntata di ieri di Amici 24, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, un commento sull’allieva Alessia ha scatenato i social.

La serata del 3 novembre 2024 segna un nuovo appuntamento con Amici, il celebre talent show che continua a catturare l’attenzione del pubblico grazie alla sua formula vincente che mescola musica, danza e spettacolo.

La presenza di Maria De Filippi e il contributo di ospiti speciali come Oriella Dorella, étoile del Teatro alla Scala, arricchiscono ulteriormente la puntata, promettendo momenti indimenticabili.

Amici 24, il pubblico spazientito per il commento

Tra i momenti salienti della serata spicca l’esibizione di Alessia, una ballerina che ha saputo distinguersi per la sua eccezionale capacità interpretativa. La sua performance, caratterizzata da una notevole tecnica e da una sensualità raffinata, riceve l’approvazione sia del pubblico sia della critica specializzata, rappresentata dalla severa ma equa Alessandra Celentano.

Nonostante i numerosi elogi ricevuti, è un commento specifico di Oriella Dorella a scatenare le polemiche. L’ex étoile sottolinea la necessità per Alessia di prestare attenzione alla propria “linea”, facendo riferimento non tanto alla precisione dei movimenti quanto al suo peso corporeo. La giudice della puntata ha chiosato: “Però attenzione alla linea”, Maria aggiunge che la prof.ssa Celentano si è già impegnata per dare ad Alessia un piano alimentare ad hoc e la maestra annuisce. Queste parole hanno immediatamente acceso un dibattito sulle implicazioni legate all’immagine corporea nel mondo della danza.

Ma questi commenti inopportuni sul fisico #amici24 — Giusy🥇 (@giusyg_) November 3, 2024

La reazione online non si fa attendere: numerosi utenti esprimono il proprio disappunto per le osservazioni ritenute inopportune sull’aspetto fisico dell’artista piuttosto che sul suo talento. Le critiche colpiscono anche la produzione dello show per aver dato spazio a commenti considerati superati da molti. Tuttavia, emerge anche chi difende le intenzioni dell’ex étoile cercando una lettura più costruttiva delle sue parole.

Queste discussioni riaprono importanti riflessioni sulla sensibilità con cui dovrebbero essere trattate questioni delicate come quella dell’immagine corporea nell’ambito artistico. Si sollevano interrogativi fondamentali riguardanti l’evoluzione dei canoni estetici nella danza classica e il loro impatto sulla percezione personale degli artisti emergenti.

Il dibattito generato dalle parole di Oriella Dorella porta alcuni a suggerire la sua presenza fissa nel cast docente dello show data la sua incontestabile esperienza nel balletto classico, altri invece mettono in discussione le scelte editoriali dello show stesso. In questo contesto polarizzato tra sostegno alle tradizioni artistiche ed esigenze contemporanee d’inclusività ed accettazione si attende con interesse quale sarà la risposta ufficiale dello show alle recenti controversie.