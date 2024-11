Amci 24 anticipazioni 17 novembre, cambiano le squadre: chi va via, torna Alessia, nuovo cast

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di domenica 17 novembre del talent di Maria De Filippi Amici: che cosa accadrà.

La nuova puntata del pomeridiano di Amici, registrata giovedì 14 novembre e in onda domenica 17 novembre, promette scintille. Tra gli ospiti di spicco, Tananai ha eseguito il suo nuovo singolo “Booster”, mentre l’ex allievo Mida ha presentato “Morire per te”.

La presenza di Carlo Verdone come valutatore delle performance canore aggiunge un tocco di prestigio all’evento. Irma Di Paola si è invece occupata della giuria per la gara di ballo, rendendo questa puntata un appuntamento imperdibile per gli appassionati del programma.

Amici 24, puntata del 17 novembre: cambiamenti nel cast

Rudy Zerbi ha deciso di sostituire Diego Lazzari con Antonia dopo le ultime esibizioni. Nonostante ciò, Diego non è stato eliminato definitivamente e potrebbe ancora unirsi alla squadra di Lorella Cuccarini o Anna Pettinelli. Questa mossa ha generato molte discussioni tra i fan del programma, evidenziando quanto le decisioni del cast possano influenzare la dinamica dello show.

La classifica della gara canora vede Nicolò elogiato da Carlo Verdone per la sua interpretazione di “Piccola anima” di Ermal Meta. Antonia, la nuova entrata al posto di Diego, ha commosso con “People help the people”. Altri momenti salienti includono l’esibizione problematica di Ilan a causa dei problemi tecnici e l’apprezzamento speciale da parte dell’ospite Tananai verso Vybes per aver portato sul palco Gaber, mostrando la varietà e la qualità delle performance offerte da Amici.

Nel settore della danza si sono verificate due sospensioni significative: Daniele e Chiara sono stati assenti dalla puntata per impreparazione alle interrogazioni da parte della professoressa Alessandra Celentano. Emanuel Lo ha espresso difficoltà nel lavorare con Francesca che è stata successivamente accolta nella squadra della coreografa Deborah Lettieri, sottolineando i momenti di tensione e le sfide che i ballerini devono affrontare nel corso del programma.

Le sfide hanno visto Alessia prevalere contro il ballerino Antonio in una competizione giudicata da Nancy Berti. Luk3 si è distinto vincendo la sua sfida cantando un inedito che sarà mostrato solo nei daytime, dimostrando il talento emergente e la passione che anima i partecipanti di Amici, rendendo ogni sfida un momento di grande emozione e attesa per il pubblico.

Maria De Filippi ha colto l’occasione per mostrare alcune reazioni particolari durante le esibizioni degli altri concorrenti evidenziando sia l’autostima che la necessità per Alessia di mantenere i piedi per terra nonostante il successo ottenuto fino ad ora nel programma. Questi momenti dal backstage offrono uno sguardo unico dietro le quinte di Amici, permettendo al pubblico di connettersi ancora di più con i concorrenti e le dinamiche del programma.