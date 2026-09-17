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Ambiente, Rossi (Federcanoa Lazio): “Aderiamo a iniziativa e lasceremo fiume”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Il Comitato regionale Lazio di Federcanoa ha sposato queste iniziative, realizzando un protocollo riconosciuto dalla Comunità europea. Noi siamo lieti di collaborare con con Piùblu proprio per portare ai giovani atleti, ai genitori, a tutti quelli che parteciperanno alla gara, a sensibilizzare l’attività che noi andremo a fare”. Lo ha detto la presidente della Federcanoa della Regione Lazio, Sabrina Rossi, alla presentazione conferenza stampa di lancio dell’evento ‘We Can Blu It’ che si terrà a Roma il 25, il 26 e il 27 settembre sul Tevere. 

“Nel corso della tre giorni, noi faremo la gara ma dovremo lasciare il luogo ancora più pulito di come era prima – ha proseguito lanciando un appello -. Questo è il messaggio che noi dobbiamo dare ai nostri ragazzi: quando andiamo via il posto deve essere migliore di come l’abbiamo trovato”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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