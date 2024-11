Amadeus brutte notizie per il conduttore pochi mesi dopo l’addio alla Rai: “Dovrà chiudere”

Sono passati pochi mesi dall’addio alla Rai ma arrivano già brutte notizie per il conduttore di Discovery+, Amadeus.

Amadeus, volto noto della televisione italiana, ha recentemente fatto il suo ingresso nel palinsesto del canale generalista di Warner Discovery.

Questa mossa, avvenuta esattamente due mesi fa, ha suscitato grande attesa tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Tuttavia, l’accoglienza è stata alquanto tiepida. Se da un lato il suo show La Corrida ha ottenuto buoni risultati in prima serata, dall’altro Chissà chi è, proposto in access prime time, non ha raggiunto gli ascolti sperati.

Amadeus si ferma: chiude Chissà chi è

Nonostante le aspettative iniziali, Chissà chi èsembra non aver convinto pienamente i telespettatori. Secondo quanto riportato dal portale DavideMaggio.it, il game show si appresta a concludere la sua corsa televisiva entro la fine dell’anno corrente. Giuseppe Candela de Il Fatto Quotidiano ha addirittura fornito una data per l’ultima puntata di questa edizione del quiz: sabato 21 dicembre sarebbe previsto l’addio al programma.

Di fronte alla chiusura anticipata di Chissà chi è, sorge spontanea la domanda su cosa prenderà il suo posto nell’access prime time del canale Nove. A dissipare i dubbi ci pensa ancora una volta DavideMaggio.it che suggerisce un ritorno alle origini con Cash or Trash? Chi Offre di Più. Questo format aveva già occupato lo slot prima dell’arrivo di Amadeus e aveva registrato ascolti superiori alla media della rete.

Nonostante la conclusione anticipata di uno dei suoi progetti più recenti, Amadeus non sembra intenzionato a prendersi una pausa dall’access prime time del canale Nove. Infatti, secondo le rivelazioni fatte da Giuseppe Candela su Il Fatto Quotidiano, dopo il Festival di Sanremo 2025 Amadeus dovrebbe tornare a presiedere quella fascia oraria con un nuovo game show ancora avvolto nel mistero.

Inoltre, le novità non finiscono qui: sempre basandosi sulle indiscrezioni raccolte da Candela sul Fatto Quotidiano si apprende che Amadeus potrebbe presto fare ritorno anche in prima serata con uno show completamente nuovo. Dettagli come titolo e genere sono ancora tenuti sotto stretto riserbo.

Questo periodo rappresenta per Amadeus un momento cruciale nella sua carriera televisiva. Tra conferme e nuove sfide professionali si delineano opportunità significative sia per lui che per i telespettatori fedeli ai suoi programmi. La televisione italiana si prepara quindi ad accogliere le future novità firmate dal popolare conduttore con curiosità ed interesse.