Ama: in ultime 24 ore a Prati interventi di pulizia e spazzamento su 30 strade e piazze

A Roma nelle ultime 24 ore le squadre Ama hanno svolto interventi plurimi di pulizia mirata nel quadrante Prati-Delle Vittorie. Le operazioni hanno riguardato circa 30 assi viari, piazze e strade tra cui circonvallazione Trionfale, Viale Angelico, via della Giuliana, via Oslavia, via Sabotino, via Col Di Lana, viale Carso, piazza Bainsizza, via Cantore, via Col di Lana, via Giordano Bruno oltre a via della Conciliazione e strade limitrofe come via Rusticucci, piazza Papa Pio XIII.

Anche in tutta questa area, Ama svolge quotidianamente la raccolta dei rifiuti e programma gli altri servizi di igiene urbana tra cui lo spazzamento manuale e meccanizzato. Ove necessario, per interventi approfonditi ostacolati dalla sosta e dal traffico veicolare, con il sostegno del Municipio Roma I alcune operazioni di pulizia e spazzamento si svolgono in collaborazione con la polizia locale di Roma Capitale e vedono impiegate sul campo squadre dedicate di operatori a piedi supportate da spazzatrici e lavastrade. Lo comunica Ama Spa in una nota.

Anche queste attività mirate rientrano nel programma di interventi previsti dallo speciale piano operativo avviato dalla scorsa estate in sinergia con Roma Capitale. Tecnici e preposti dell’azienda monitorano a ciclo continuo l’area in modo da predisporre i necessari interventi di rifinitura.

