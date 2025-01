Altro che carne e pesce: è questa la fonte di proteine migliore per l’essere umano

Carne e pesce sono certamente ottime fonti di proteine ma ce ne è una ancora migliore che dovremmo mangiare spesso. Vediamo di cosa si tratta.

Le proteine sono uno dei nutrienti essenziali per l’essere umano. Il nostro organismo – inteso come insieme di fisico e cervello – per funzionare al meglio e stare in salute ha bisogno di carboidrati, grassi, proteine, vitamine, sali minerali e acqua. Se anche uno di questi nutrienti viene meno, si rischiano problemi seri e ci si può ammalare.

I carboidrati – conosciuti anche come glucidi o zuccheri – e i grassi hanno una funzione prettamente energetica: servono per dare energia al corpo e al cervello. Le proteine, invece, hanno una funzione plastica: servono a costruire i muscoli. Non a caso chi fa molto sport e si allena con i pesi deve mangiare un certo quantitativo di proteine.

Quali sono gli alimenti che contengono proteine? Prevalentemente carne e pesce oppure, per chi è vegetariano o vegano, tofu, seitan e tempeh: derivati della soia e del grano insomma. Chi non è vegano né vegetariano, invece, per fare il pieno di proteine mangia prevalentemente carne e pesce. Ma c’è un alimento altrettanto importante e molto proteico che dovrebbe essere consumato spesso.

Fai il pieno di proteine con questo alimento: è buonissimo e costa poco

La maggior parte di noi pensa che per fare il pieno di proteine sia necessario mangiare spesso – anche ogni giorno – carne e pesce o, in alternativa, derivati della soia come tofu e tempeh. In realtà c’è un alimento molto sottovalutato che contiene proteine di altissimo valore biologico e che costa anche molto meno di tutti i cibi sopra menzionati.

Di cosa si tratta? Delle comunissime uova! Un cibo tanto semplice quanto ricco di proprietà benefiche. Le uova infatti non contengono solo proteine ma anche preziose vitamine e sali minerali. Un uovo di dimensioni grandi ha ben 6 grammi di proteine e appena 70 calorie. Considerando che, solitamente, si mangiano almeno 2 uova, in un solo pasto si assumono 12 grammi di proteine.

Un essere umano adulto dovrebbe assumere circa 1 gr di proteine per ogni kg di peso corporeo: una donna di 50 kg, quindi, dovrebbe assumere 50 gr di proteine al giorno. Mangiando 2 uova a colazione o a pranzo o a cena, ne ha assunto già 12 gr che corrispondono a circa un quarto del suo fabbisogno giornaliero. Ma non è tutto perché, come anticipato, le uova sono anche una fonte importante di vitamine e sali minerali: contengono iodio, selenio, zinco, le vitamine del gruppo B, vitamina A, D ed E.

Oltre a ciò bisogna aggiungere il fatto che rispetto alla carne, al pesce e ai derivati della soia sono molto più economiche e sono molto più versatili in cucina. Possono essere mangiate sode oppure alla coque o ancora impiegate per realizzare pancakes per la colazione oppure frittate con le verdure. Recenti studi hanno dimostrato che si possono mangiare tranquillamente fino a 12 uova a settimana senza correre rischi.